Çetinkaya: Karamürsel tercih edilen ilçe oldu

ZİYARETLERDE BULUNDULAR

AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ile birlikte ilçede birtakım ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Rıfat Yıldız Emlak ve Gayrimenkul Şirketini ziyaret eden Çetinkaya ve Tipioğlu, burada şirket sahibi Rıfat Yıldız ve hemşerileriyle görüşme fırsatı buldu.

“KARAMÜRSEL TERCİH EDİLİYOR”

Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Mesut Çetinkaya çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi. Mesut Çetinkaya, “Çok değerli hemşerilerim, sahip olduğumuz eşsiz güzellikleriyle ve yapılan yatırımlarla Karamürsel’imiz cazibe merkezi haline geldi. Benim gibi sizler de şahitsiniz; doğası, denizi, plajları, kara ve deniz ulaşımları, kültür ve sanat faaliyetleri, tarihi, eğitim ve spor etkinlikleri ve yaşam alanları ile Karamürsel tercih edilen bir yer oldu” açıklamasını yaptı. Milletvekili Tipioğlu da Kocaeli’ye yapılan yatırımları anlatarak Mesut Çetinkaya’ya destek istedi.

Kaynak: Bülten