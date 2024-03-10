İMO kadın üyeleri kahvaltıda buluştu

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi kadın inşaat mühendisi üyelerini, Luxor Garden Otel’de kahvaltıda ağırladı. İMO Kocaeli Yönetim Kurulu Üyesi Rabia Gümüş ve İnşaat Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün’ün eşi Şermin Akgün’ün ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya katılanlara kadınlara günün anısına ayna hediye etti. Yönetim Kurulu Üyesi Rabia Gümüş, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

‘SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün Ankara’da olması nedeniyle kahvaltıya canlı bağlantı ile katıldı. Akgün “İMO Kocaeli’nin değerli kadın üyeleri, hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da sizlere daha iyi hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda genel merkezimizdeyiz. İnşallah bir dahaki sefere Ankara’ya hep birlikte geliriz. Hem Ankara ziyaretlerimizi yaparız hem genel merkezimizi ziyaret ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Bu kahvaltı kaynaşmanız adına çok güzel olacak. Beraber olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.