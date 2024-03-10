AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor

SALON DOLUP TAŞTI

Büyük bir coşkunun yaşandığı beyanname açıklamasında kongre merkezinin 1200 kişilik kongre salonu dışında fuaye alanı doldu. Adeta AK Parti teşkilatlarının gövde gösterisine dönen beyanname açılışında İzmit’i geri almak isteyen AK Parti teşkilatlarının kararlılığı ortaya konuldu. Tutuş’un beyanname sunumunda MHP ve BBP teşkilatları da yerlerini aldı.

BÜYÜK COŞKU YAŞANIYOR

AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş’unz beyanname açıklamasından önce tüm meclis üyesi adayları kapıda tek tek gelen konukları karşıladı. Salon içinde AK Parti flamaları ile Türk bayrakları sandalyelere bırakıldı. Salonda İzmit’in tüm mahallelerinin isimlerinin yer aldığı dövizler getirildi. Mahalle başkanları mahallelerinin dövizlerini alarak aynı mahalleden gelen partililerle bir arada durdu.