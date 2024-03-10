AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor

SALON DOLUP TAŞTI
Büyük bir coşkunun yaşandığı beyanname açıklamasında kongre merkezinin 1200 kişilik kongre salonu dışında fuaye alanı doldu. Adeta AK Parti teşkilatlarının gövde gösterisine dönen beyanname açılışında İzmit’i geri almak isteyen AK Parti teşkilatlarının kararlılığı ortaya konuldu. Tutuş’un beyanname sunumunda MHP ve BBP teşkilatları da yerlerini aldı.
BÜYÜK COŞKU YAŞANIYOR
AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş’unz beyanname açıklamasından önce tüm meclis üyesi adayları kapıda tek tek gelen konukları karşıladı. Salon içinde AK Parti flamaları ile Türk bayrakları sandalyelere bırakıldı. Salonda İzmit’in tüm mahallelerinin isimlerinin yer aldığı dövizler getirildi. Mahalle başkanları mahallelerinin dövizlerini alarak aynı mahalleden gelen partililerle bir arada durdu.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.