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10 Mar 2024 - 12:27- Siyaset G:

AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor

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AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi halinde yapacağı projelerin beyannamesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde açıklıyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor mask
AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor
AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor
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SALON DOLUP TAŞTI

Büyük bir coşkunun yaşandığı beyanname açıklamasında kongre merkezinin 1200 kişilik kongre salonu dışında fuaye alanı doldu. Adeta AK Parti teşkilatlarının gövde gösterisine dönen beyanname açılışında İzmit’i geri almak isteyen AK Parti teşkilatlarının kararlılığı ortaya konuldu. Tutuş’un beyanname sunumunda MHP ve BBP teşkilatları da yerlerini aldı.

AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor

BÜYÜK COŞKU YAŞANIYOR

AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş’unz beyanname açıklamasından önce tüm meclis üyesi adayları kapıda tek tek gelen konukları karşıladı. Salon içinde AK Parti flamaları ile Türk bayrakları sandalyelere bırakıldı. Salonda İzmit’in tüm mahallelerinin isimlerinin yer aldığı dövizler getirildi. Mahalle başkanları mahallelerinin dövizlerini alarak aynı mahalleden gelen partililerle bir arada durdu.

AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor
AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor
AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor
AK Parti İzmit’te gövde gösterisi yapıyor

# İzmit, meclis, parti, AK Parti, başkan

10 Mar 2024 - 12:27 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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