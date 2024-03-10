İzmit’in yokuşlarına yatay asansör projesi

GÖVDE GÖSTERİSİ

AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi halinde yapacağı projelerin beyannamesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde açıklıyor. Tutuş’un beyanname açıklamasına AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, İzmit eski belediye başkanları, AK Parti eski dönem il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

TÜM GÜCÜMÜZLE HİZMET EDECEĞİZ

Büyük coşkunun yaşandığı tanıtım toplantısında İzmit için yapacağı projeleri anlatan İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş, İzmit’in tüm mahallelerinin isimlerini sayarak teşekkür etti. 5 yıldır hizmet ve eserden yoksun kalmış mahalle ve köylere hizmet etmek için yola çıktıklarını söyleyen Tutuş, “5 yılda mecliste grup başkanvekili olarak Büyükşehir Belediye başkanımızla birlikte unvanı olmayan bir belediye başkanı gibi eksiklerin tamamlanması için gayretle koşturduk. 31 Mart’tan sonra ekibimizle birlikte İzmit belediyesini kazanarak icracı makamda ilçemize tüm gücümüzle hizmet edeceğiz.

ULAŞIMI BÜYÜKŞEHİRLE ÇÖZECEĞİZ

Geleceğin İzmit’i, İzmit’in geleceği mottosu ile yola çıktık. Ulaşım projelerinde öncelikle yapacağımız çalışma. Körfez’den cengiz Topel’e gidecek metro hattı ilçemizden geçecek ve İzmit de metroya kavuşacak. Tramvay denilince dün kimlerin ne dediğini biliyoruz. Artık tramvayın kapasitesi artışı yapılacak. İstasyonlar büyütülecek ve 15 yeni tramvay alınacak. Alikahya Stadyum tramvay hattı yapımı başladı. Sepetçi-Sekbanlı İzmit Merkezi yeni ulaşım aksız projesi, Alikahya TEM araç geçidi, İzmit D-100 Karayolu Kent Geçiş ve Kavşak Düzenlemesi büyükşehir tarafından yapılacak.

ULAŞIMA YATAY ASANSÖR DESTEĞİ

Kentimizin dik olan bölgelerinde ulaşım ile ilgili sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle yatay asansörler yapacağız. Çünkü özellikle yaşlılarımız bu konuda çok ciddi sorun yaşanıyor. Toplu taşımanın giremeyeceği ara yerlerde bize gelen talepler doğrultusunda yatay asansörler yapacağız. Mevcut bisiklet yallarını onaracağız ve yeni bisiklet ve elektrikli bisiklet geçiş yolları yapacağız. Yeni otoparklar yapacağız. Park et devam et mantığı ile sorunu çözeceğiz.