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10 Mar 2024 - 12:58- Siyaset G:

8 ve 12’inci sınıfları okul servis desteği verilecek

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Muharrem Tutuş, seçim beyannamesinde 8 ve 12'inci sınıf öğrencilerine servis ücreti desteği vereceklerini açıkladı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
8 ve 12’inci sınıfları okul servis desteği verilecek mask
8 ve 12’inci sınıfları okul servis desteği verilecek
8 ve 12’inci sınıfları okul servis desteği verilecek
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AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi halinde yapacağı projelerin beyannamesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde açıklıyor.  AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş,  8 ve 12'inci sınıf öğrencilerine servis ücreti desteği vereceklerini belirterek: "Parklara yeni yaşam alanlarına önem veriyoruz. Boğazova’da ve Gündoğdu’da çok güzel bir proje yapacağız. Çok amaçlı salonlarımız olacak. 52 merkez, 52 kırsal mahallemiz var. Çok fazla divanımız var. Merkezli yerlerde köylerimizin ortak kullanacağı salonlar yapacağız. Engelli, küçük çocuk ve yaşlılarımızın bakımlarını yapacağımız mola evlerimiz olacak. İnsanların bir mola alacağı alanlar olacak. Toplumsal yaşam komplekslerimiz olacak. Belli merkezlerde, mahallelerin ortak kullanacağı alanlar olacak. Çocuklar oynarken, annelerin spor yaptığı, yaşlıların bakımlarının yapıldığı alanlar olacak. Herkesin kendisinden bir parça bulacağı kompleksler. Okul aile birliklerine personel desteği vererek okullarımızın hijyen sorunlarını çözeceğiz. 8 ve 12’inci sınıf öğrencilerine okul servis desteği vereceğiz. Lise geçiş sınavı ve üniversite sınavı nedeniyle ailelerin üzerinde ek yükler nedeniyle bu desteği vereceğiz. Roman kültür evi yapacağız." ifadelerini kullandı. 

8 ve 12’inci sınıfları okul servis desteği verilecek
8 ve 12’inci sınıfları okul servis desteği verilecek
8 ve 12’inci sınıfları okul servis desteği verilecek
8 ve 12’inci sınıfları okul servis desteği verilecek

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# MUHARREM TUTUŞ BEYANNAME İLE İLİŞKİLİ:
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10 Mar 2024 - 12:58 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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