İzmit’e Flamingo Yüzer Restoran

AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi halinde yapacağı projelerin beyannamesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde açıkladı. Muharrem Tutuş, “28 Haziran’da İzmit’in kurtuluşu ile ilgili birçok etkinlik yapıyoruz. Ama bu kutlamaları yaparken İzmit’in kurtuluşunda büyük payı olan Servetiye cephesine büyük önem vereceğiz. Servetiye Kurtuluş Parkı Başiskele ve İzmit Belediyesi ortak yapacak. İzmit’e deniz ile buluşma noktaları çok fazla. Ama biz sosyal tesis mantığına farklı bir bakış getirerek Flamingo yüzer Restoranımızı yapacağız. Mehtap turları ve farklı çalışmalar yapacağız. Dışardaki fiyatlardan daha makul fiyatlarla hizmet verecek.