AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi halinde yapacağı projelerin beyannamesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde açıkladı. Muharrem Tutuş, “28 Haziran’da İzmit’in kurtuluşu ile ilgili birçok etkinlik yapıyoruz. Ama bu kutlamaları yaparken İzmit’in kurtuluşunda büyük payı olan Servetiye cephesine büyük önem vereceğiz. Servetiye Kurtuluş Parkı Başiskele ve İzmit Belediyesi ortak yapacak. İzmit’e deniz ile buluşma noktaları çok fazla. Ama biz sosyal tesis mantığına farklı bir bakış getirerek Flamingo yüzer Restoranımızı yapacağız. Mehtap turları ve farklı çalışmalar yapacağız. Dışardaki fiyatlardan daha makul fiyatlarla hizmet verecek.
İzmit’e Flamingo Yüzer Restoran
AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, seçilmesi halinde İzmit'e yüzer restoran getireceklerini söyleyerek: "İzmit’e deniz ile buluşma noktaları çok fazla. Ama biz sosyal tesis mantığına farklı bir bakış getirerek Flamingo yüzer Restoranımızı yapacağız. Mehtap turları ve farklı çalışmalar yapacağız. " dedi.
# MUHARREM TUTUŞ BEYANNAME İLE İLİŞKİLİ:
10 Mar 2024 - 13:01 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma Yazdır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Son Pişman - Süper fikir, hadi inşallah
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.