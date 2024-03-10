Başkan Adayı Baturman: Denizin üstüne teleferik kuracağız

SEVİYELİ BİR SİYASET ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ

31 Mart'ta yapılacak 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarını sürdüren DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı'nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman seçilmesi halinde hayata geçirilecek projelerini açıkladı. Wellborn Luxury Hotel'deki programa DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan adayları, meclis üyesi adayları, partililer katıldı. DEVA Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan yaptığı konuşmada "Adayımız Ensar Baturman Kocaeli'nin evladı ve diğer tüm başkan adaylarımız gibi kentine hizmet etmiştir. Saygın ve seviyeli bir siyaset anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. 4 yılda bunu başardık, inşallah rabbim bozmasın" dedi.

GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞIZ

DEVA Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman projelerini açıklarken şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'nin iş başına geçmeye en hazır partisiyiz. DEVA Partisi olarak proje havuzumuzu da hazır. Genç bir başkan olarak gençlerin sorunu benim sorunum. Gençler için pozitif ayrımcılık yapacağız. Her yıl başvuranlar arasından kura ile belirlenecek 500 gence kişi başı 30 bin TL gezi desteği vereceğiz. Bu kentte gençlik yaş sınırını plakamızdan ilham alarak 41 yaşına çekeceğiz. Yabancı dil büyük bir sorun, biz başvuranlar arasında kura çekimi sonucunda her yıl 200 genci yurt dışına gönderip orada eğitim almasını sağlayacağız. Burs desteği vereceğiz.

KOCAELİ PORT'U YAPACAĞIZ

'Başiskele'ye iskele yapacağız ve deniz ulaşımının bu ilçemize de getireceğiz' dedik ama sonra bu ilçemize bir 'Kocaeli Port yapalım' dedik. Buraya büyük kuruz gemileri gelecek, bölgemiz turist ile buluşacak. Kocaeli Port'u yapacağız. Annelerin ihtiyaçlarına deva olacağız, Kocaeli bugün hakkını alamayan bir kent. Bu kent sanayisiyle üretiyor, insanı tükeniyor ama hala sorunlarla boğuşuyor. İhtiyaç sahibi emeklilerimize kira, yakacak, giyim, mutfak yardımı sağlayacağız. Kandıra ve Karamürsel'e 500'er kişilik huzur ve bakım evi yapacağız. Çiftçimiz için 100 bin metrekare besi çiftliği kuracağız. Burada elde ettiğimiz et ve sütleri 12 ildeki satış noktalarına ulaştıracağız.

METROSUZ BİR KOCAELİ OLAMAZ

Aşevleri kuracağız. Kentsel yenilenme bizim için çok önemli. Alanının en iyisi şehir plancıları, mimar, jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan bir danışma kurulu kuracağız. Bu kurulun raporları doğrultusunda belirlenecek mahalleler için uluslararası master olan yarışması düzenleyeceğiz. Eş zamanlı olarak kurulun önereceği 50 bin konutluk 5 mahalle kuracağız. Bu mahallelere dönüşüm yapılan yerlerden vatandaşımızın taşımasına imkân sağlayacağız. Bu kentte hala bir metro yok. İlk 5 yılda Gölcük Derince Metro Hattı, 2.Dönemde ise Derince Çayırova Metro Hattınızı kuracağız. 3.dönem için de Karamürsel Metro Hattı dedik ama ben 2 dönem için adayım. Kavşakları geliştireceğiz. Bu kentte ulaşım yeraltına taşınmadığı sürece trafik sorunu çözülmez. Metrosuz bir Kocaeli olmaz.

12 DİREKTEN OLUŞAN TELEFERİK KURACAĞIZ

6 kilometre teleferik sistemi kuracağız, bunu da denizimiz üzerine Derince Gölcük arasında yapacağız. Örneği var, Kanada'da bir benzeri olan projeden bahsediyoruz. 40 metrede 12 direkten oluşan bir teleferik sistemi kuracağız. Göreve geldiğimizde ben bugün kullandığım kendime ait aracımı kullanacağım ve arkadaşlara bunu tüm belediye görevlilerine uygulatacağız. Herkes kendi aracını kullanacak, tasarruf için yapacağız. İzmit Marina yeniden ele alınacak, 950 bağlama noktası olacak. Kandıra'daki Kefken Adası'nı canlandırıp, kente kazandıracağız. 250 yatak kapasitesi olan termal tesis kuracağız. Sokak hayvanlarımız için beslenme alanları yapacağız, barınma alanı inşa edeceğiz"