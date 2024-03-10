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600 yıllık tarihi hamamda kahve yolculuğu

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde antika mangal, geleneksel cezve ve fincanlar ile donatılan 600 yıllık hamam, vatandaşların tarihi atmosferde kahve yudumlayıp, sohbet ettiği bir mekan olarak ön plana çıkıyor.

600 yıllık tarihi hamamda kahve yolculuğu mask
600 yıllık tarihi hamamda kahve yolculuğu
600 yıllık tarihi hamamda kahve yolculuğu
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Akçakoca Mahallesi’nde 14. yüzyılda inşa edilen tarihi Süleyman Paşa Hamamı, geçtiğimiz yıl İzmit Belediyesi tarafından düzenlenerek, vatandaşların kullanımına sunuldu. Aylar süren çalışmalarla yapının hamam kısmı kahve sergisine dönüştürüldü ve antika objeler ile süslendi. Kahvenin tarihini anlatan yazılar, bakır işlemeli antika mangal, geleneksel cezveler, fincanlar ve ibriklerin sergilendiği tarihi hamamın hemen bitişiğine ise "Şehr-i İzmit" adı verilen kafe kazandırıldı. Vatandaşlar, Şehr-i İzmit Kafe’de sipariş verdikleri kahvelerini 600 yıllık hamamda yudumlayabiliyor.

600 yıllık tarihi hamamda kahve yolculuğu

"Tarihi yapının içinde kahve içmek bizim için ayrı bir tat"

Mekanı sosyal medyadan gördüğünü söyleyen Betül Korkmaz, "Ailemle burayı görmek istedik. İçerisi nezih, manzarası çok güzel bir yer. Hamamın içerisinde Osmanlı’yı yansıtan eserlerin olduğunu da gördük. Bence güzel düşünülmüş bir konsept. Eşimle kahve tutkunu olduğumuz için tarihi yapının içinde kahve içmek bizim için ayrı bir tat oldu" dedi.

600 yıllık tarihi hamamda kahve yolculuğu

"Konsept çok güzel düşünülmüş"

Korkmaz, tarihi atmosferin farklı duygular hissettirdiğini ifade ederek, "Yapının 14. yüzyılda yapıldığını öğrendim. Hem kahvenizi içip hem de Osmanlı döneminden kalma tarihi objeleri de görebiliyoruz. Tarihi yapının içinde bulunmak insana apayrı hava katıyor ve duygular yaşatıyor. Konsept çok güzel düşünülmüş. Restore edenlere ve emek verenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Osmanlı Padişahı Orhan Gazi’nin oğlu Şehzade Süleyman tarafından 14. yüzyılda yaptırılan Süleyman Paşa Hamamı, erkek ve kadınlara ayrı olarak çift yapı şeklinde inşa edildi. Hamam; soğuk, sıcak, ılık ve külhan bölümden oluşmaktaydı. İzmit’te günümüze kadar ayakta kalabilen en erken tarihli Osmanlı dönemi hamamı olan yapı, 1999 Marmara depreminde zarar gördü. Hamamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010’da restorasyon çalışması başlatıldı. 2013’de restorasyonun tamamlandığı hamam, 2014’de İzmit Belediyesi’nin kullanımına verildi.

600 yıllık tarihi hamamda kahve yolculuğu

600 yıllık tarihi hamamda kahve yolculuğu
600 yıllık tarihi hamamda kahve yolculuğu

Kaynak: Bülten

# Büyükşehir, Kocaeli, İzmit, sosyal, ifade

10 Mar 2024 - 13:11 İHA Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

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