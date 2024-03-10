Kocaelispor’a taraftar desteği

Muharrem Tutuş, gençlere yönelik projelerini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: “Genç-İz Gençlik ve ETÜT merkezi. Bu projemizi Sörler Okulu’nda hayata geçireceğiz. Kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek. Gençlik Merkezi ve etüt kütüphaneleri zaten büyükşehir tarafından yapıldı ve biz de destek vereceğiz. Genç-İz kafeleri, Drag Pistimizi kent trafiğinden uzaklaştırarak gençlerimizin bu meraklarını giderecekleri bir alan oluşturacağız. Gençlerimiz için genç hat uygulaması oluşturacağız. Bu bir uygulama olacak ve bonus hediyeler kazanacaklar.

Amatör spora destek vereceğiz. Skate Perk ve Bisiklet Parkurlarını çoğaltacağız. Yeni doğmuş bebeklere hediye taraftar paketi, 18 yaşına yeni giren gençlere hediye forma, bir sezonluk bilet desteği, Kocaelispor taraftar desteği vereceğiz. Kocaelisporlu sözde olmaz, destekle ve özde olur.