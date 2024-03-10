Tutuş: Belediyeye haciz göndermeyin 20 gün sonra borçları tıkır tıkır ödeyeceğim

AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi halinde yapacağı projelerin beyannamesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde açıklıyor. Tutuş, belediye borcu olanların 20 gün daha haciz göndermemesi isterken “Mobel ile biz belediyeciliği hemşerilerimizin ayağına götüreceğiz. Ruhsat cebimde uygulaması ile ruhsat almada sıkıntı olmayacak. Hızlı ve güvenli hizmet ile mobil uygulama ile ruhsatları vereceğiz. Borçsuz belediye olacağız. Biz ilk dönem belediye batıyor dediğimizde siyaset yapıyorsunuz dediler. Ama ne yazık ki artık haciz memurları belediye başkanının odasında yatıyor. İzmit Belediyesi’nden alacakları olanlar var. Belediyeye haciz memuru gittiğinde gerçekten üzülüyoruz. Haciz memurların göndermeyin 20 gün sonra tüm esnaflarımıza borçlarını takır takır ödeyeceğiz. Lütfen haciz memuru göndermeyin” dedi.