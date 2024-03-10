Büyükakın: Bunlar beceriksizler ordusu

BİZ DERTLİYİZ

AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi halinde yapacağı projelerin beyannamesini Kocaeli Kongre Merkezi’nde açıkladı. Beyanname açıklamasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bugün borada 31 Mart akşamı müstakbel İzmit Belediye başkanını dinledik. İki merdiven boyayıp insanların gözlerini boyamak varken bu kadar projeyi neden açıkladın. Ama biz dertliyiz. Bu memleketin her noktasına her karışına hizmet götürmek için yola düşmüşüz. Söz vermişiz. Biz bu kent kaybetmesin diye çok sabrettik. Öyle şeyler yaptılar ki biz cevap bile vermedik.

BORÇLARINI ÖDEYE ÖDEYE BİTİREMEDİK

Onlar var olan eserleri bile muhafaza edemeyen bir beceriksizler ordusu bunlar. Bunların yaptıkları borçları ödemek bizim yıllarımızı alıyor. Sizin beceriksiz yönetiminiz yüzünden hala borç ödüyoruz. Hala bunların adayları burada biz Süleyman Demirel Kültür Merkezi yaptık diyor siz ne yaptınız diyor. Yahu bu salonda program yapıyorsunuz burayı kim yaptı. Kocaeli Büyükşehir en borçlu belediye demiş genel başkanları. Yahu biz 20 yıldır sizin barçalarını ödeye ödeye bitiremedik.

CEDİT NEDEN İKİ YIL BEKLEDİ?

Belediye emanet makamıdır. Biz bu belediyeleri devralmadan önce belediyeler işçiyi borç ödeyemiyordu. Esnaf belediyeye borç mal vermiyordu. Biz belediye başkanlarımızla birlikte proje yaptık ve bunları birlikte yaptınız. Cedit mahallesini iki yıl oyalamasalardı şu anda Ceditliler evlerinde oturuyorlardı. Bugüne kadar konuşmadık ama bundan sonra konuşacağız. 15 gün konuşup sonra işimize bakacağız. Cedit iki yıl neden bekledi. Gidip seçimde Ceditlilere söz verdiler yapacağız diye sonra 2 yıl yapmadılar ve sonra büyükşehir yapsın dediler. Kredisi de onaylandı.

CUMHURİYET PARKI NE OLDU?

Eğer biz uyumlu çalışsaydık, siz bize engel olmasaydınız Ceditliler evlerinde oturuyordu şimdi. Cumhuriyet parkı tahsis ettik. 2 yıl geçti hala çivi çakmadılar. Mecliste ellerinizi mi tuttuk. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız verin şu Cumhuriyet parkını bununla muhatap olmayın dedi. Dedim yapayım sana vereyim dedi. Siz oraya Büyükşehir yazarsınız dedi. Ben dedim yok sen Gülümse İzmit yaz dedim. Kabul etmedi. Biz Şanbaz Yıldız ile verdik. Ama iki yıldır ne oldu? Ne yaptılar? Orada eylem yaptılar, insanları yığdılar, Büyükşehir sanki başka bir ülkeden gelmiş, sanki biz seçilmemiş gibi davrandılar.

FETHİYE CADDESİ ALT YAPISININ PARASINI BİZ VERDİK

Fethiye Caddesi için proje yapıp geldiler. Bize altyapıyı siz yapın dediler. Dedim gelin beraber yapalım çünkü altyapı çok önemliydi. Beraber yaptık diyebiliriz dedim. Parasını veririm sen yap dedim, yok dedi. Emin olun bunu inkar edecekler. Alt yapıyı siz yapın dedi ve inat etti. 17 milyon liraydı projenin bedeli. Bunun yüzde 10’nu altyapıydı. Bu berdeli İSU İzmit belediyesine verdi. Ama şimdi çıkıyorlar altyapı biz yaptık diyorlar. İşin huzur içinde bitirilmesi nedeni onların tavırları. Hep böyle uğraştık.

BANA NAMERT DEDİ

Huzurevine tapusu İzmit Belediyesine ait olan parselin tahsisini yapmadı. Yahu burası huzur evi. Başka bir yer değil. İki arsa satışı için meclisten izin istediler. İki arsa satıp diğer arsaya kafeterya yapacağız dediler. Bunlara izin verdik. Sonra iki meclis sonra bu kafeyi yapacağı arsayı satacağız dediler. Sonra biz bunu satmazsak emeklilerin parasını vereceğiz dediler. Muharrem Tutuş bana geldi dedi başkanım bu arsayı siz alın bari bu arsa gitmesin dedi. Çünkü belediye batacak ve işçilerin parasını ödeyemez hale gelecek dedi ve bu arsayı biz aldık. Sonra kredi aramaya başladılar. Bankalar kredi vermiyor dedi. Biz bankaları arayıp kredi vermeyin dedi. Sonra Muharrem tutuş açıklama yaptı bu arsayı büyükşehir alsın deyince ertesi gün ne hikmetse kredi çıktı. Sonra yine çıkıp Allah bizi namerde muhtaç etmesin dedi. Ya çıkıp bana namert dedi. Biz 5 yıl boyunca onlara sabrettik.

MESSİ’Yİ GETİRİN TOP NASIL OYNANIR GÖRSÜNLER

Büyükşehir belediye Başkan adayı olacağını söylemişti. Niye olmadı? Niye karşıma çıkmadı? Niye Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmadın? Ben mi belirledim sizin büyükşehir belediye başkanımı belirledim. Yok, sarı yok Messi’yi getireceğiz. Gelsin Messi top nasıl oynanır gösterelim. Bizi uysal koyun sanıyorlar. Sanki Messi dedikleri CHP’den ihraç edilmemiş gibi. Şapka düştü kel göründü. Genel başkanları ile bu salonu anca bu kadar doldurdu” dedi.