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AK Kadınlar, Dilovası’nda istişare de buluştu

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AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ömeroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde AK Partili kadınlarla bir araya gelerek, “Hep birlikte daha çok çalışacağız” dedi.

AK Kadınlar, Dilovası’nda istişare de buluştu mask
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AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen istişare toplantısı AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ak, Gençlik Kolları Başkanımız Ömer Erdoğan, meclis üyesi adayları ve partili kadınlarla bir araya geldi.

KADINLARIMIZLA YENİ BİR ZAFERE İMZA ATACAĞIZ

Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe AK, “Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar günümüzü kutlamak istiyorum. 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala yoğun bir tempo ile sürdürdüğümüz çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. 31 Mart zaferi için bundan sonra da durmayacağız. Kadınlarımızla birlikte yeni bir zafere imza atmak için gece gündüz demeden kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz.”dedi.

KADINLARIMIZIN ENERJİSİ DİLOVAMIZA GÜÇ VERİYOR

Daha sonra konuşan İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ise yaptığı konuşmasında; “AK kadınlarımızın enerjisi, kararlılığı ve inancı, Türkiye'mizi ve Dilova’mızı daha da güçlendiriyor. Bu güzel program vesilesiyle bir kez daha tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, onların her alanda başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İnanıyorum ki kadınlarımızın desteği ile 31 Mart’ta Dilovası yine Kocaeli’de büyük bir başarıya daha imza atarak Ramazan Ömeroğlu’nu başkan yapacaktır. Tüm herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

EN GÜÇLÜ DESTEĞİ KADINLARIMIZDAN ALDIK

Cumhur İttifakı ortağı MHP Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar yaptığı konuşmasında “Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz tüm seçimlerde güçlü destekleri ile bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart’ta da en güçlü desteği verecek olan kadınlarımızla yeni bir zafere daha imza atacağız.”dedi.

ÜRETEN KADINLARIMIZIN YANINDA OLDUK

İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, “Bizleri her zaman yalnız bırakmayan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Ülkemizde artık her alanda üretici gücünü ortaya koyan kadınlarımız ile birlikte ülkemizin gelişmişliği ve kalkınması kendini göstermektedir. Kadınlarımız başta eğitimde, ekonomide, ticarette, siyasette, derneklerde, sosyal birlikteliklerde aktif olarak rol almalıdır. AK Parti olarak her zaman çalışan üreten kadınlarımızın yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. AK Parti olarak en büyük gücümüz olan kadınlarımız her zaman bize en büyük desteği vermiştir. İnşallah yaklaşan 31 Mart seçimlerinde de Dilovalı kadınlarımız adayımız Ramazan Ömeroğlu’na sahip çıkacak ve Dilovası son 15 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde aynı şekilde hizmetleri almaya devam edecektir.”dedi.

KENTİN GELİŞİMİNDE KADINLARIMIZDA SÖZ SAHİBİ OLMALI

Kadınların toplumsal hayatta daha aktif roller üstlenmelerini desteklediğini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını belirten Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, "Kadınlarımızın her alandaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Onların mutluluğu ve refahı, toplumumuzun ilerlemesi için elzemdir. Bizim anlayışımızda kadın ve emeği her yerdedir. Evde, iş yerinde hayatın her alanındadır. Bize düşen önlerini açarak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. 31 Mart’ta sizlerin desteği ile göreve geldiğimizde kadınlarımızın başta ev ekonomilerine katkılarını artırmak ve hayatın her alanında söz sahibi olabilmeleri için çeşitli projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz. Kentimizin gelişiminde kadınlarımızın da söz sahibi olmalarından yanayız. İnşallah Kadın meclisimizi de hayata geçirerek birlikte çalışacağız. Bunun öncesi 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde sizlerden çok çalışmanızı istiyorum. Hepimizin geleceği için Dilovası’nın AK kadrolara ihtiyacı var.”dedi.

DİLOVASI’NIN GÜÇLÜ KADINLARI

Tüm annelerimizin, bacılarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak sözlerine başlayan Cemil Yaman, “Bugün burada, Dilova’mızın güçlü kadınlarıyla bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyorum. AK Parti olarak, kadınlarımızın her alanda daha fazla söz sahibi olmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Biz ülke genelde çalışmalarımızı sürdürürken yerelde de bizim abilerimiz, kardeşlerimiz sizlere en iyi hizmetleri yapabilmek için çalışıyorlar. İşte önümüzde yeni bir yerel seçim var ve sizi çok seven, gece gündüz Dilovası aşkıyla yanan bir Belediye Başkan adayımız var. Ramazan Ömeroğlu abimiz 31 Mart’ta sizlerin de desteği ile çok güçlü bir destekle belediye başkanı olarak sizlere en iyi hizmetleri yapabilmek için çalışacak. Ama öncesinde sizlerin 31 Mart’ta kadar gece gündüz demeden çalışmanızı istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en güçlü desteğin Dilovası’ndan çıkmasını umut ediyorum.”dedi.

Kaynak: Bülten

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10 Mar 2024 - 14:15 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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