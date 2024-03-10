MSB duyurdu: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi