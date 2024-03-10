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Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.' dedi.

Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir mask
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Türkiye, Ortadoğu’da adil ve kalıcı barıştan yanadır; iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletini desteklemektedir.

İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla “soykırım” suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir.

Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir.

Küresel vicdan, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehditi lanetlemektedir.

İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz…

Kaynak: Hürriyet

# Türkiye, parti, HER, recep tayyip erdoğan

10 Mar 2024 - 14:30 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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