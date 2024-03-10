Gençlere Milli davet

MANAVGAT’TA OYNANACAK
40 puan ile zirvede bulunan Kocaelispor U-19'da attığı 10 golle dikkatleri üzerine çeken ofansif orta saha futbolcusu Mustafa Ege Bilim, U-19 Milli Takımımızın 12-14 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da yapacağı kamp kadrosuna davet edildi. Kocaelispor U-19'un bir diğer önemli oyuncusu Yağız Yolcu'da milli takıma davet alan bir diğer futbolcu oldu. Milliler hazırlık maçlarını Antalya Manavgat Mehmet Akif Spor Salonu'nda oynayacak.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.