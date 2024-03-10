Kredi borçları talebi azalttı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, yükseköğretim öğrenim kredisine ilişkin verileri paylaşıldı. İktidar, öğrencilere verdiği krediye ilişkin her defasında “Miktarını yükselttik” diye övünürken yüz binlerce öğrencinin harçlıksız kalmak pahasına öğrenim kredisi almadığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, miktarını artırmakla övündüğü öğrenim kredisine talep, hemen her yıl daha da azalış gösterdi. Öğrenim kredisi alan üniversite öğrencisi sayısı, 2014 itibarıyla en düşük seviyesini 2023’te gördü.

EN YÜKSEK SAYI 2017’DE

2014’te 865 bin 309’u yurt içinde 10 bin 544’ü ise yurt dışında olmak üzere toplam 875 bin 853 öğrenci öğrenim kredisi aldı. Öğrenim kredisi alan toplam öğrenci sayısı 2015’te 1 milyon 16 bin 905’e, 2016’da ise 1 milyon 150 bin 693’e kadar yükseldi. 2014-2023 döneminde öğrenim kredisi alan en yüksek sayıya ise 1 milyon 190 bin 856 öğrenci ile 2017’de ulaşıldı.

İktidarın ekonomi politikası sebebiyle adeta pula dönen ve yüksek faizlerden dolayı geri ödemesi giderek zorlaşan öğrenim kredisine talep, 2019 yılı itibarıyla ise düzenli olarak gerilemeye başladı.2018-2023 döneminde öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı, yıllara göre şu şekilde sıralandı:

2018: 1 milyon 171 bin 507

2019: 1 milyon 190 bin 200

2020: 1 milyon 172 bin 128

2021: 1 milyon 32 bin

2022: 879 bin 862

2023: 870 bin 369

Kaynak: YeniÇağ