Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Kredi borçları talebi azalttı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlik Bakanlığı’nın yükseköğretim kredisine yönelik talep son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2019’da 1 milyon 190 bin 200 olan öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı, 2023’te ise 870 bin 369’a kadar düştü.

Kredi borçları talebi azalttı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, yükseköğretim öğrenim kredisine ilişkin verileri paylaşıldı. İktidar, öğrencilere verdiği krediye ilişkin her defasında “Miktarını yükselttik” diye övünürken yüz binlerce öğrencinin harçlıksız kalmak pahasına öğrenim kredisi almadığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, miktarını artırmakla övündüğü öğrenim kredisine talep, hemen her yıl daha da azalış gösterdi. Öğrenim kredisi alan üniversite öğrencisi sayısı, 2014 itibarıyla en düşük seviyesini 2023’te gördü.

EN YÜKSEK SAYI 2017’DE

2014’te 865 bin 309’u yurt içinde 10 bin 544’ü ise yurt dışında olmak üzere toplam 875 bin 853 öğrenci öğrenim kredisi aldı. Öğrenim kredisi alan toplam öğrenci sayısı 2015’te 1 milyon 16 bin 905’e, 2016’da ise 1 milyon 150 bin 693’e kadar yükseldi. 2014-2023 döneminde öğrenim kredisi alan en yüksek sayıya ise 1 milyon 190 bin 856 öğrenci ile 2017’de ulaşıldı.

İktidarın ekonomi politikası sebebiyle adeta pula dönen ve yüksek faizlerden dolayı geri ödemesi giderek zorlaşan öğrenim kredisine talep, 2019 yılı itibarıyla ise düzenli olarak gerilemeye başladı.2018-2023 döneminde öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı, yıllara göre şu şekilde sıralandı:

2018: 1 milyon 171 bin 507

2019: 1 milyon 190 bin 200

2020: 1 milyon 172 bin 128

2021: 1 milyon 32 bin

2022: 879 bin 862

2023: 870 bin 369

Kaynak: YeniÇağ

# HER, recep tayyip erdoğan

10 Mar 2024 - 14:38 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.177.978 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde, 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

e-ihracata dair önemli bilgiler "e-Kolay İhracat Platformu"ndan paylaşılacak mask
e-ihracata dair önemli bilgiler "e-Kolay İhracat Platformu"ndan paylaşılacak
Ticaret Bakanı Bolat: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz mask
Ticaret Bakanı Bolat: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti mask
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı mask
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı
Bakan Şimşek'ten 'Fitch' açıklaması: Böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek mask
Bakan Şimşek'ten 'Fitch' açıklaması: Böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti mask
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL