Diyarbakır anneleri Ramazan ayına evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 5’inci yılında da aralıksız devam ediyor. Ramazan ayına buruk giren aileler evlatlarının yolunu gözlerken, teslim olmaları için çağrıda bulundu.
Annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz için burada olduğunu, 10 Ramazan ayını oğlundan ayrı geçirdiğini söyledi.
Ramazan’da da çadırda nöbette olacaklarını belirten anne Çağmar, “Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan gel. Seni burada bekliyorum” dedi.
Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman ise, 7 Ramazan ayı evladını beklediğini ifade ederek, “Ramazan ayımız, bayramlarımız, özel günlerimiz yok artık. Bu Ramazan’da da oğlumu bekliyorum” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.