Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Diyarbakır anneleri Ramazan ayına evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır anne ve babaları, Ramazan ayına evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor.

Diyarbakır anneleri Ramazan ayına evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 5’inci yılında da aralıksız devam ediyor. Ramazan ayına buruk giren aileler evlatlarının yolunu gözlerken, teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Annelerden Sevgi Çağmar, oğlu Yavuz için burada olduğunu, 10 Ramazan ayını oğlundan ayrı geçirdiğini söyledi.

Ramazan’da da çadırda nöbette olacaklarını belirten anne Çağmar, “Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan gel. Seni burada bekliyorum” dedi.

Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman ise, 7 Ramazan ayı evladını beklediğini ifade ederek, “Ramazan ayımız, bayramlarımız, özel günlerimiz yok artık. Bu Ramazan’da da oğlumu bekliyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

# Ramazan, ifade

10 Mar 2024 - 15:08 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.177.978 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Ramazan’ın vazgeçilmezi hurma tezgahlarda yerini aldı mask
Ramazan’ın vazgeçilmezi hurma tezgahlarda yerini aldı
Diyarbakır anneleri Ramazan ayına evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor mask
Diyarbakır anneleri Ramazan ayına evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor
Seçil Erzan ‘ponzi’nin nasıl büyüdüğünü anlattı mask
Seçil Erzan ‘ponzi’nin nasıl büyüdüğünü anlattı
Emekli polis, öldürdüğü eşi ve oğlunu tarlaya gömdü mask
Emekli polis, öldürdüğü eşi ve oğlunu tarlaya gömdü
Kadın hırsızın ev sahibine yakalanma anı kamerada mask
Kadın hırsızın ev sahibine yakalanma anı kamerada
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonda tek haneyi göreceğiz mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonda tek haneyi göreceğiz

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL