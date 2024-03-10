Baçspor zirvede yalnız kaldı

TURGUTSPOR BAŞARAMADI

15 puanla liderlik koltuğunda oturan İzmit Baçspor, kendisini 6 puan geriden takip eden Turgutspor sınavındaydı. Bu karşılaşma Turgutspor’un zirveye yaklaşmak için belki de son şansıydı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan, iki takımın taraftarlarının da çok büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada Baçspor, ilk yarıyı Semih Can’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. 90+5’de Sinan Gögercin ile bir gol daha bulan Yeşil-Siyahlı ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı.





2.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-İzmit Baçspor 6 6 0 0 24 9 18 2-İlimtepe GB 6 3 1 2 14 9 10 3-Turgutspor 6 2 3 1 11 8 9 4- Körfez İlçesi Birlik 6 2 1 3 15 15 7 5-Map Kavaklıspor 6 2 1 3 10 16 7 6-Kadıköyspor 6 2 0 4 10 16 6 7-Üçyoldoğuspor 6 1 0 5 9 20 3



TOPLU SONUÇLAR

Turgutspor: 0 İzmit Baçspor: 2

İlimtepe GB: 2 MAP Kavaklı: 1

Üçyoldoğu: 0 Kadıköyspor: 3