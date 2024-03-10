İlimtepe 90+3’de attı

ESENTEPE’DE ÇEKİŞMELİ MAÇ
7’er puanlı İlimtepe GB ile MAP Kavaklıspor arasında Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı kazanan takım zirve yarışına ortak olacaktı. İlimtepe GB, 6.dakikada Fatih Bütün’ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda MAP Kavaklıspor, 68.dakikada Gökhan Akdeniz’in attığı golle 1-1’yik eşitliği sağladı. Maçta uzatma dakikalarına da 1-1 berabere girildi. İlimtepe GB, 90+3’de Ömer Bayrak ile yeniden öne geçti, maçı da 2-1 kazandı. Golden sonra hakeme itiraz eden MAP Kavaklıspor kalecisi Efe Kahraman kırmızı kart gördü.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.