Kadıköyspor sonradan açıldı

ÜÇYOLDOĞUSPOR’U YENDİ

Bu sezon geçen yıllara göre daha genç oyuncularla ligde mücadele eden Kadıköyspor, ligin bir diğer genç ekibi Üçyoldoğuspor ile Cephanelik Stadı’nda karşılaştı. Aynı beldenin iki takımının mücadelesinde Kadıköyspor 15.dakikada Melih Can Toker, 40.dakikada Ferdi Kılıç’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda 75.dakikada Melihcan Toker ile bir gol daha bulan Kırmızı-Beyazlı ekip, Üçyoldoğuspor’a 3-0 üstünlük sağladı.