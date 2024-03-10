Kadıköyspor sonradan açıldı

ÜÇYOLDOĞUSPOR’U YENDİ
Bu sezon geçen yıllara göre daha genç oyuncularla ligde mücadele eden Kadıköyspor, ligin bir diğer genç ekibi Üçyoldoğuspor ile Cephanelik Stadı’nda karşılaştı. Aynı beldenin iki takımının mücadelesinde Kadıköyspor 15.dakikada Melih Can Toker, 40.dakikada Ferdi Kılıç’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda 75.dakikada Melihcan Toker ile bir gol daha bulan Kırmızı-Beyazlı ekip, Üçyoldoğuspor’a 3-0 üstünlük sağladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.