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Dumlupınar arayı açıyor: 0-4

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2.Küme E Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Dumlupınar, en yakın takipçisi Karamürsel Ereğlispor’a konuk oldu. Gölcük temsilcisi, karşılaşmayı her iki devrede attığı gollerle 4-0 kazandı.

Gökhan Beşiktaş
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Dumlupınar arayı açıyor: 0-4 mask
Dumlupınar arayı açıyor: 0-4
Dumlupınar arayı açıyor: 0-4
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YÜKSEK TEMPODA BAŞLADI

Karamürsel İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya her iki takımda galibiyet parolasıyla başladı. İlk yarım saati karşılıklı ataklarla geçen maçta Dumlupınar 40.dakikada öne geçti. Bu dakika gelişen atakta Emre Ağtaş, ceza sahası içinde buluştuğu topu düzgün bir vuruşla ağlarla gönderdi. 44.dakikada Dumlupınar farkı ikiye çıkaran golü attı. Mustafa Tetik’in pasıyla topla buluşan Rüstem Uzuner’in arka direğe ortasını çok iyi bir kafa vuruşla top ters köşeye bırakan Miraç, takımını maçta 2-0 öne geçirmeyi başardı. Maçın ilk yarısını deplasman takımı 2-0 önde geçti.

TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Ereğlispor farkı indirmek için baskılı başladı. Devrenin başında Ali Rıza ile önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Ereğlispor 60.dakikada kalesinde üçüncü golü gördü. İkinci golü sahibi Miraç, bir kez daha sahneye çıktı, karşılaşmada skor 3-0’a geldi. İkinci yarıda iki takım oyuncuları arasında yükselen tansiyon kısa süreli itişmelere ve gerilime neden oldu. Son bölüme skor üstünlüğüyle giren Dumlupınarspor’da ilk golün sahibi Emre Ağtaş 72.dakikada attığı golle maçta skoru belirledi. Geriye kalan bölümde başka gol olmadı, Dumlupınar sahadan 4-0 galip ayrılarak aradaki puan farkını 7’ye çıkardı.

Dumlupınar arayı açıyor: 0-4

DUMLUPINAR- Bir dönemin efsane takımı olan Gölcük Dumlupınarspor, yeniden futbolda faaliyetlere başladı, 2.Küme’de grubunda zirvede yer alıyor. Hulusi ÖZDİLEK

Dumlupınar arayı açıyor: 0-4

EREĞLİLİ KADIN TARAFTARLAR- Karamürsel Stadı’nda oynanan maçta Ereğlispor’un kadın taraftarları da takımlarına destek verdi.

Dumlupınar arayı açıyor: 0-4

RENKLİ TRİBÜN- Cumartesi günü Karamürsel Stadı’nda oynanan Ereğli-Dumlupınar maçı çok güzel görüntülere sahne oldu.

# HER, kadın, karamürsel, ilçe, Gölcük

10 Mar 2024 - 15:14 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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