Dumlupınar arayı açıyor: 0-4

YÜKSEK TEMPODA BAŞLADI
Karamürsel İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya her iki takımda galibiyet parolasıyla başladı. İlk yarım saati karşılıklı ataklarla geçen maçta Dumlupınar 40.dakikada öne geçti. Bu dakika gelişen atakta Emre Ağtaş, ceza sahası içinde buluştuğu topu düzgün bir vuruşla ağlarla gönderdi. 44.dakikada Dumlupınar farkı ikiye çıkaran golü attı. Mustafa Tetik’in pasıyla topla buluşan Rüstem Uzuner’in arka direğe ortasını çok iyi bir kafa vuruşla top ters köşeye bırakan Miraç, takımını maçta 2-0 öne geçirmeyi başardı. Maçın ilk yarısını deplasman takımı 2-0 önde geçti.
TANSİYON YÜKSELDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Ereğlispor farkı indirmek için baskılı başladı. Devrenin başında Ali Rıza ile önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Ereğlispor 60.dakikada kalesinde üçüncü golü gördü. İkinci golü sahibi Miraç, bir kez daha sahneye çıktı, karşılaşmada skor 3-0’a geldi. İkinci yarıda iki takım oyuncuları arasında yükselen tansiyon kısa süreli itişmelere ve gerilime neden oldu. Son bölüme skor üstünlüğüyle giren Dumlupınarspor’da ilk golün sahibi Emre Ağtaş 72.dakikada attığı golle maçta skoru belirledi. Geriye kalan bölümde başka gol olmadı, Dumlupınar sahadan 4-0 galip ayrılarak aradaki puan farkını 7’ye çıkardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.