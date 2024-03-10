Yazlıkspor toparlandı

PUANINI 12’YE ÇIKARDI
Yazlıkspor, Ulaşlıspor ile oynadığı maçta Ufuk Albayrak ve Alperen Kartal (2) attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı. Kavaklı Stadı’nda ki maçta ikinci yarıda iki takımda gol atamadı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Yazlıkspor, puanını 12’ye çıkardı, 4.sıraya yükseldi. Yazlıkspor Teknik Sorumlusu Yakup İkiz, “Takıma sonradan yaptığımız takviyelerle çok daha iyi duruma geldik. Ligin ikinci yarısında grubumuzu ilk 3 sırada tamamlayıp, Play-Off’a kalmak istiyoruz” dedi.
2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
K.Barbaros: 0 Akçatspor: 3 (H)
Yazlıkspor: 3 Ulaşlıspor: 1
Şirinköyspor: 2 Asarköyspor: 1
Ereğlispor: 0 Dumlupınar: 4
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.