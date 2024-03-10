Şirinköyspor’dan çok önemli 3 puan

DEĞİRMENDERE’DE KRİTİK MAÇ

11 puan üçüncü sırada bulunan Şirinköyspor ile 10 puanlı Asarköyspor arasında Değirmendere Stadı’nda oynanacak maçı kazanan takım Play-Off yarışında bir adım öne geçecekti. Şirinköyspor, 10.dakikada Berat Reis’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 35’de Muhammet Uzun ile cevap veren Asarköyspor 1-1’lik eşitliği sağladı. İlk yarının son dakikasında Doğukan Sancak ile bir gol daha bulan Şirinköyspor, maçtan 2-1 üstün ayrıldı. Şirinköyspor 14 puana yükselip, Play-Off hattındaki yerini korurken, Asarköyspor 10 puanda kaldı.