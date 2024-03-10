Şirinköyspor’dan çok önemli 3 puan

DEĞİRMENDERE’DE KRİTİK MAÇ
11 puan üçüncü sırada bulunan Şirinköyspor ile 10 puanlı Asarköyspor arasında Değirmendere Stadı’nda oynanacak maçı kazanan takım Play-Off yarışında bir adım öne geçecekti. Şirinköyspor, 10.dakikada Berat Reis’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 35’de Muhammet Uzun ile cevap veren Asarköyspor 1-1’lik eşitliği sağladı. İlk yarının son dakikasında Doğukan Sancak ile bir gol daha bulan Şirinköyspor, maçtan 2-1 üstün ayrıldı. Şirinköyspor 14 puana yükselip, Play-Off hattındaki yerini korurken, Asarköyspor 10 puanda kaldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.