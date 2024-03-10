Bahar havası geri geliyor: Sıcaklıklar 10 derece artacak

Marmara güneşli, rüzgar hafif esiyor, sıcaklık 14-15 derece. Pazartesi ise 20 dereceye yaklaşacak. Kocaeli’de Pazartesi günü 18 derece ve parçalı bulutlu, Salı günü 23 derece ve parçalı bulutlu, Çarşamba 17 derece ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.