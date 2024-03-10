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Altın ve Bitcoin piyasalara damga vuruyor

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ABD ekonomisinin soğuduğuna dair işaretler ve Fed'in faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayacağı beklentileri hem Bitcoin'e hem de altına yaradı. Değerli metal ve kripto varlık aynı haftada tarihi zirvelerini gördü.

Altın ve Bitcoin piyasalara damga vuruyor mask
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Bu hafta hem altın fiyatları hem de Bitcoin tarihi zirvelerini yineleyerek rekor üstüne rekor kırdı.

Bu hafta ons altın fiyatlarında haftalık artış yüzde 4,65 olurken gram altın yüzde 7,8 arttı. Bitcoin'deki haftalık artış ise yüzde 10 civarında gerçekleşti.

Altının ons fiyatı önceki gün 2 bin 195 doları görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bitcoin de aynı şekilde 63 bin dolar seviyelerinde başladığı haftada 69 bin 904 dolarlık rekor seviyeyi gördü.

ALTIN VE BITCOIN NEDEN ARTTI?

Öte yandan Bitcoin'de oynak seyir borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilgiye ve teknoloji sektöründeki finansal yükselişe devam ederken altındaki yükseliş ABD ekonomisinin soğumaya başlamasına ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentilerine bağlı olarak gerçekleşiyor.

Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarının 2 yıldır rekor düzeyde seyretmesi dikkati çekerken, bu durum Dünya Altın Konseyi’ne göre altın fiyatlarının ivmelenmesine yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında katkı sağlıyor.

Altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal piyasasına odaklanan haber sitesi Kitco News, yatırımcılar arasında bir anket gerçekleştirdi. Ankette altının değerinin önümüzdeki yedi gün içinde ya yükseleceği ya da sabit kalacağı yönünde fikir birliği ortaya çıkıyor.

İNTERNET KULLANICILARI VE MEDYA BITCOIN'E İLGİ GÖSTERİYOR

ABD'li borsacı ve finans yorumcusu  Peter Schiff ise Bitcoin'deki yükselişin dikkatleri dağıttığını ve medyanın ilgisini altının rekorlarından uzaklaştırdığını belirtti.

Google Trends verileri de Bitcoin merakının arttığını gösterdi. Küresel olarak "Bitcoin" arama terimi 90 günlük bir süre zarfında 100 tam puan alarak 5 Mart'ta zirveye ulaştı. Buna karşılık, "altın" için arama ilgisi Bitcoin'e göre yüzde 18 daha düşük oldu.

 

Kaynak: NTV

# hafta, ABD, gram altın

10 Mar 2024 - 15:25 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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