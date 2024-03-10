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Ramazanda hangi yemekleri yiyelim? Uzmanından cevaplar

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Ramazan'a artık saatler kaldı. Bu gece ilk sahura kalkılacak. Yarın ilk iftar yapılacak. Peki, Ramazan boyunca sahurda ve iftarda nasıl beslenmeliyiz.

Ramazanda hangi yemekleri yiyelim? Uzmanından cevaplar mask
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Ramazan ayı başlıyor, ilk sahur bu gece. Uzmanlar sahur ve iftar için uyarıyor. Hem sahurda, hem de iftarda, dengeli beslenmek oldukça önemli.

 Sahurda yapılan öğünün önemine dikkat çeken Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Şevval Yiğit, "Sahurda midemizin boşalmasını geciktirecek. Bizim gün içerisinde tok kalmamızı sağlayacak kan şekerimizin düşmesini oldukça engelliyebilecek. Bir öğün öneriyoruz. Bir örnek verecek olursamda aslında süt, yoğurt, peynir, yumurta çiğ sebze- meyve tam tahıllı ekmekten oluşan hafif bir kahvaltı olabilir." dedi.

İftarda ise hızlı yemek yenmemesi uyarısında bulunan Yiğit, "İftarda alışık olunan üzere zeytin ve hurma ve bir bardak suyla orucumuzu açtıktan sonra 15 dakikalık bir dinlenme molası istiyoruz. Çünkü beynimize ilk tokluk sinyalleri ağzımıza ilk besini aldıktan 15-20 dakika sonra gider. Et yemeği olabilir, zeytinyağlı sebze yemeği bir kuru bakla yemeği olabilir. Yanına salatamız 1-2 dilim tam buğday ekmeği ile devam edebiliriz." açıklamasında bulundu.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, sıvı kaybı. Uzmanlar, günlük 2-3 litre sıvı itiyacının karşılanması gerektiği uyarısında bulunuyorlar.

Kaynak: NTV

# Ramazan, iftar, sahur, hurma

10 Mar 2024 - 15:27 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

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