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21 Mart’ta başlıyor! Seçim takvimi nasıl işleyecek?

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31 Mart yerel seçimlerine artık kısa bir süre kaldı. 21 Mart itibarıyla seçim propagandası ve yasakları başlıyor. Bu yasaklar neler? Seçim takviminde bizi nasıl bir süreç bekliyor?

21 Mart’ta başlıyor! Seçim takvimi nasıl işleyecek? mask
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31 Mart yerel seçimlerine ilişkin geri sayım sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Tarihler 21 Mart’ı gösterdiğinde seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

Bu doğrultuda adayların ve siyasi partilerin görüntülü, sesli ve mesaj yoluyla kişilere ulaşması yasaklanacak.

Yine; kamuoyu araştırmaları, anketler ve tahminler söz konusu tarih itibarıyla yayınlanamayacak.

Bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla da yayına izin verilmeyecek.

Böylece siyasi partilerin lehine veya aleyhine oluşabilecek sürecin de önüne geçilmiş olacak.

Genel seçim yasakları kapsamında ise fakülteler ile öğrenci yurtları çevresinde de seçim propagandası ve toplantısı gerçekleştirilemeyecek.

29 Şubat’ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtım süreci başlamıştı.

24 Mart itibarıyla artık seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak.

29 Mart’ta ise beş siyasi partiden birer temsilcinin ve bir kamu görevlisinin oluşturduğu sandık heyetinin eğitimi sona erecek.

Yerel seçim takvimine göre; 30 Mart’ta seçim propagandası tamamen sonlanacak.

Tarihler 31 Mart’ı gösterdiğinde ise seçmenler sandığa giderek oylarını kullanacak.

31 Mart’ta, seçimlere katılma yeterliliği olan 36 siyasi partiden 34'ü katılacak.

Genç parti ve yenilik partisi geçtiğimiz günlerde, yerel seçimlerden çekilme kararı almıştı.

Kaynak: CNN TÜRK

# 31 Mart, seçim, parti

10 Mar 2024 - 15:55 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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