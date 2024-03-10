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Doğu Ekspresine yeni alternatif: Karaelmas Ekspresi

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Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, 12 Nisan'da başlayacak. Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde, 8 Mart Cuma günü Ankara'dan çıktığı tanıtım turunu tamamladı. Türkiye'nin en meşhur ekspresi olan Doğu Ekspresine rakip olması bekleniyor.

Doğu Ekspresine yeni alternatif: Karaelmas Ekspresi mask
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Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde, 8 Mart Cuma günü Ankara'dan çıktığı tanıtım turunu tamamladı.

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Treniyle Ankara-Zonguldak hattında haftada bir gidiş ve bir geliş olarak turistik sefer düzenlenecek.

Talebe göre sefer sayılarının artırılması öngörülen turlar için seyahat acenteleri de farklı paketlerde seyahat seçenekleri sunacak.

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buldu.

Rota boyunca üzüm bağları ve tarihi kalesiyle Kalecik, tuz mağarası ve müzeleriyle Çankırı, tarihi konakların bulunduğu Çerkeş, ziyaret edilen ilk duraklar oldu.

Karaelmas Ekspresi yolcularına, klasik Osmanlı kent mimarisinin en güzel örneklerinden UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüme fırsatı sundu.

Kaynak: AA

# Türkiye, yeni, Ankara

10 Mar 2024 - 15:58 - Gündem --- Okunma

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