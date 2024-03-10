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Yılmaz: Hedef 2026'da tek haneli enflasyon

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda düşüş için tarih verdi. Yılmaz, "2025'e ivmesini kaybeden bir enflasyonla geçiş yapacağız. 2026'da tek haneyi yakalamayı hedefliyoruz." dedi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye notunu değerlendiren Yılmaz, "Politikaların sonuçlarının görülmeye başlanması not artırımını etkiledi." ifadelerini kullandı.

Yılmaz: Hedef 2026'da tek haneli enflasyon mask
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ''Yıllık bazdaki belirgin düşüşü yaz döneminde görmüş olacağız. Ondan sonra enflasyonda çok daha farklı dönem olacak.'' açıklamalarında bulundu.

''Ekonomide 2023'ü iyi kapattık, tek sıkıntımız fiyat istikrarı, enflasyon meselesi." diye ekledi. Ve enflasyonda düşüş için tarih verdi.

Yılmaz ''Yıl sonuna doğru ivmesini kaybeden bir enflasyonla 2025'e geçiş yapacağız. 2025 yılında orta vadede hedefimiz var. 2026'da ise tek haneyi yakalamayı hedefliyoruz. 2024'ün ikinci yarısında belirgin etkileri göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HaberTürk yayınında konuştu. Kurda hiç olmadığı kadar istikrarlı bir döneme girildiği vurgusu yapan yılmaz, "Enflasyon bir miktar kura yansıyacaktır." dedi.

Cevdet Yılmaz ''Enflasyonla mücadele edilen ortamda kurun enflasyonun üstünde gelişmesini beklememek gerekir. Enflasyondaki artış bir miktar kura yansıyacaktır. Bu da normal bir şeydir.'' dedi.

Yılmaz, emeklilere de bir parantez açtı. "Ekonomi büyüdükçe emeklilere de yansıyacak." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ''Büyümemiz devam ettiği sürece bunun nimetlerini toplumumuzun geniş kesimleriyle paylaşmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Cevdet Yılmaz, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve not görünümünü pozitife çevirmesini de değerlendirdi.

Yılmaz, ''Bu kararın alınmasında son dönemlerde orta vadeli programın devreye girmesi, Mayıs seçimlerinden sonra siyasi istikrarın güven ortamının pekişmesi, ortaya konan politikaların sonuçlarının görülmeye başlanması, diğer taraftan da yerel seçimlerden sonra politika değişecek şu olacak bu olacak gibi spekülasyonların aslında bir zemine sahip olmadığının görülmesi, bütün bunlar bu not artırımını etkiledi diye düşünüyorum.'' açıklamasını yaptı.

Kaynak: CNN TÜRK

# VAR, Türkiye, kredi

10 Mar 2024 - 16:02 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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