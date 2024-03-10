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- Eğitim

Okullarda beceri geliştirme programı açılacak

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Okullar artık yeteneklerini keşfetmek ve beceri kazanmak isteyen öğrenciler için beceri geliştirme programları açabilecek. Karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleme ve yetiştirme kursları yönergesindeki değişiklikle duyuruldu.

Okullarda beceri geliştirme programı açılacak mask
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Yeteneklerini keşfetmek ya da beceri kazanmak isteyen öğrenciler için, okullarda artık beceri geliştirme programları açılabilecek. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Destekleme ve yetiştirme kursları yönergesinde değişikliğe gidildi.

Bu değişiklikle birlikte, açılacak beceri geliştirme programlarının kurs alanları ve süreleri, öğrenci sayısı, eğitim personeli, eğitim ortamı ve diğer hususlarına ilişkin usul ve esaslar mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü koordinesinde bakanlıkça yayımlanan e-kılavuz'da belirtilecek.

Kurs merkezlerine eğitim bölgesi, ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanı içerisinde bulunan aynı tür okullardan öğrenci kabul edilmesi zorunlu olacak.

Yaz dönemi kursları ile yaz okullarına, öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde katılım sağlayabilecek.

Ayrıca Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde ve Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere, Türkçe dersinden en az 10 öğrenci şartı ile kurs açılabilecek.

Kaynak: CNN TÜRK

10 Mar 2024 - 16:16 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

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