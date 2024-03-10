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Bayraktar TB3'ten bir başarı daha!

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Bayraktar TB3'den yeni bir başarı daha geldi. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar SİHA'nın 21. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! mask
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BAYKAR’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 21. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu. 'Türk havacılığının altın çağı' paylaşımını yapan Bayraktar, ‘Bayraktar TB3 21. test uçuşu sistem tanımlama ve sertifikasyon testi" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar TB3 SİHA, Teknofest İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan Teknofest’lere de katıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle yapılan törenlerde de, TCG Anadolu’nun uçuş güvertesindeki yerlerini alan bayraktar TB3 ve Kızılelma’yı yüz binlerce kişi ziyaret etti.

Kaynak: CNN TÜRK

# Ankara, İstanbul

10 Mar 2024 - 16:17 Kocaeli- Teknoloji Bilim --- Okunma

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