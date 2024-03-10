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Bakan Şimşek'ten 'Fitch' mesajı: Not artışı sürecek

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltip, not görünümünü de ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkarmasıyla ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Pozitif görünüm not artışının süreceğine işaret ediyor” diye konuştu.

Bakan Şimşek'ten 'Fitch' mesajı: Not artışı sürecek mask
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Ekonomide atılan sıkılaşma adımları, uluslararası arenada Türkiye’ye yönelik beklentileri iyileştirmeye devam ediyor. Son olarak dün, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltirken, not görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkardı. Söz konusu not artırımının, Haziran 2023’teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı belirtildi. Fitch’in bu kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı” değerlendirmesinde bulundu ve söz konusu not artışlarının süreceğine işaret etti.

‘POLİTİKALAR ETKİLİ OLDU’

Şimşek, “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi” diye konuştu. “Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor” diyen Şimşek, 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikalarının etkili olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti:

“Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir.”

NOT ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR

FITCH, Moody’s ve S&P gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, ülkelerin finansal yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitelerinin yani, kredi risklerinin bir göstergesi olarak kabul edilen kredi notlarını açıklıyor. Basitçe, A derecelendirme notu ilgili ülkenin düşük kredi riski bulunduğunu, B orta düzeyde kredi riski bulunduğunu ve C/D ise yüksek kredi riski bulunduğunu ifade ediyor.

Öyleyse, not artırımı ya da not görünümünün durağandan pozitife çevrilmesi ne anlama geliyor?

- ‘Negatif görünüm’ notun düşebileceğini, ‘pozitif görünüm’ artabileceğini işaret ederken, görünümün ‘durağan’ olması ise önemli bir değişiklik olmadıkça kredi notu aynı kalacak anlamına geliyor.

- Not artırımı ise, ülkelerin hem daha ucuza finansman bulmasını sağlıyor hem de o ülkeye daha fazla dış kaynak gelmesinin önünü açıyor. Aynı zamanda, ülke ekonomisiyle ilgili pozitifliğin de artmasını sağlıyor.

GÖRÜNÜMDE İYİLEŞME BEKLENİRKEN NOT ARTIŞI GELDİ

PİYASALAR, haftanın son işlem gününde Fitch’in Türkiye’ye yönelik yapacağı değerlendirmeye odaklanmıştı ancak bu değerlendirmede Türkiye’nin not görünümünün ‘pozitif’e çevrilmesi, not artışının ise eylül ayında gelmesi bekleniyordu. Dün gece kararını yayımlayan Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltirken, not görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkardı. Peki Fitch, hem notu hem görünümü neden yükseltti?

GEREKÇESİ NE

Notun yükselmesine ilişkin ‘ yeni ekonomi yönetiminin Haziran 2023’ten bu yana uyguladığı politikalara’, ‘ para politikasında önden yüklemeli sıkılaşmaya’ ve ‘makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmaya’ dikkat çekiliyor.

Görünümün pozitife çevrilmesinde etkili olan nedenler ise şöyle sıralandı: “Türkiye’nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması, daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklenti.”

Ayrıca, enflasyonun 2024’te ortalama yüzde 58 olacağını tahmin eden Fitch, yıl sonunda ise yüzde 40 olacağı öngörüsünde bulundu.

‘YEREL SEÇİM ETKİLEMEZ’

Açıklamada, mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmasının beklenmediği ifade edildi.

Fitch’in takvimine göre, Türkiye’ye ilişkin bir sonraki değerlendirmenin 6 Eylül’de açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet

# Türkiye, seçim, yeni, ifade, kredi, para, Fitch Ratings

10 Mar 2024 - 16:18 - Ekonomi --- Okunma

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