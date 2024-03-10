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Bedelliden 28.5 milyar lira gelir elde edildi

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Devlet, 2023 yılında bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlülerden toplam 28 milyar 555 milyon 776 bin 348 lira gelir elde etti.

Bedelliden 28.5 milyar lira gelir elde edildi mask
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Bedelli askerlik hizmeti, 26 Haziran 2019’da Askerlik Kanunu’nda yapılan düzenleme ile kalıcı hale getirildi. Yeni yasa hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra sadece bedelli askerlik uygulamasından 2023 yılı sonuna kadar 626 bin 46 kişi yararlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın kayıtlarına göre, 2023 yılında sınıflandırılan yükümlülerden; 10 bin 880 yedek subay, 9 bin 511 yedek astsubay, 294 bin 391 er olmak üzere toplam 314 bin 782 yükümlü silah altına alındı. Bedelli askerlik statüsünde sevke tabi 230 bin 303 yükümlüden 225 bin 840 yükümlünün sevki yapıldı. 2023’te dövizle askerlik hizmeti kapsamında ise 9 bin 177 yükümlü müracaatı olurken, elde edilen gelir toplam 38 milyon 862 bin 77 lira oldu.

Bedelli askerlik ücreti 2023 yılının Ocak Haziran döneminde 104 bin 084 lira, Temmuz - Aralık döneminde ise 122 bin 351 lira olarak uygulandı. Ücret 2024 Ocak ayında ise 182 bin 608 liraya yükseldi.

Kaynak: Milliyet

# yeni

10 Mar 2024 - 16:19 - Ekonomi --- Okunma

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