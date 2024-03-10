Otomobil alacaklar dikkat! İbre tekrardan 2. Elde

Otomobil satışları tarihi bir rekora ulaştı. Şubat ayında 106 bin araç satışı gerçekleşti. Otomobil almak isteyenlerin elini çabuk tutması söyleniyor. İşte detaylar...

OTOMOBİLE MART ZAMMI YAPILDI

Sıfır otomobile mart ayında yüzde 5 zam gelince tüketici rotayı 2. ele çevirdi. Parasının değeri düşmemesi için de otomobil aldıklarını söyleyen bazı vatandaşlar "Sıfır alamadık 2. ele yöneldik" dedi.

Otomobil fiyatları mart ayının gelmesiyle güncellendi. Yüzde 3, yüzde 5 ve yüzde 7 oranında markalar fiyatlara zam yaptı.

İKİNCİ ELDE HANGİ ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR?

İkinci el piyasasında en çok fiyatı 1 milyon liranın altında olan araçlar tercih ediliyor. 500 bin ile 1 milyon arasındaki araçların hızlı satıldığı belirtiliyor.

FİYATI YÜKSEK ARAÇLAR ZOR SATILIYOR

Araç alacaklar elinizi çabuk tutun. 800 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı. Fiyatların da Nisan'da yüzde 10-12 oranında artacağı belirtiliyor.

Kaynak: Kanal D