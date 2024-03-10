Muharrem İnce: Kovma zamanı gelmiştir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Kağıthane İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 70 yıldır bir kıskacın içinde olduğunu söyledi.

İktidar partisinin seçilmediği yerlere hizmet götürmemekle, muhalefet partisinin ise "Bana oy vermezsen AKP gelir." diyerek, vatandaşları tehdit ettiğini öne süren İnce, "Erdoğan'ın siyasi olarak sandıkta kovma zamanı gelmiştir. Bu doğrudur ama bu muhalefeti kovma zamanı da gelmiştir." diye konuştu.

İnce, partisinin İBB Başkan adayı Berk Hacıgüzeller, Kağıthane Belediye Başkan adayı Oktay Öndeş, ve bazı partililerle Kağıthane'de 15 dakikalık yürüyüş yapıp vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA