Belediye Derincespor: 3 - Etimesgut Belediyespor: 1

Hakemler: Hakan Ülker, Oğuz Akyüz, Uğur Başdaş
Belediye Derincespor: Eray Birniçan, Canberk Özdemir, Alpay Çelebi, Volkan Altınsoy, Fatih Cerlek, Hüseyin Karabey, Melik Derin (Okan Baydemir dk. 72), Ömer Faruk Çalışkan (Erdi Can Şehit dk. 9), Alperen Pak, Berat Ali Genç (Taha Aydınlı dk. 68), Ege Özkayımoğlu
Etimesgut Belediyespor: Ramazan Köse, Nuri Melih Mursal, Muhammed Bayır, Aykut Çeviker, Berk Akgönül, Seçkin Getbay (Efe Geçili dk. 68), Talha Özler, Hüseyincan Kırıkçı (Muhammed Dursun dk. 46), Fatih Aktay, Batuhan Günaldı (Rüstem Yiğit Yıkılmaz dk. 87), Niyazi Batuhan Salman (Lokman Gör dk. 87)
Goller: Melik Derin (dk. 30), Alperen Pak (dk. 83), Okan Baydemir (dk. 90+3) (Belediye Derincespor), Fatih Aktay (dk. 77) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı Kart: Canberk Özdemir, Taha Aydınlı (Belediye Derincespor), Seçkin Getbay, Berk Akgönül (Etimesgut Belediyespor)
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.