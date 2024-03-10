Darıca GB tek golle yenildi: 0-1

GOLÜ PENALTIDAN YEDİ
Ligde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Darıca Gençlerbirliği sahasında oynadığı maçta Fatsa Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı yeşilliler ilk yarısı golsüz biten maçın 75.dakikasında Hakan Aydın’ın penaltıdan attığı golle engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz haftayı düşme hattının iki basamak üstüne iki puan farkla kapattı.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.