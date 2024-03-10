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Darıca GB tek golle yenildi: 0-1

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3.Lig 3. Grup’ta küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği sahasında oynadığı maçta rakibine tek golle kaybetti

Darıca GB tek golle yenildi: 0-1 mask
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GOLÜ PENALTIDAN YEDİ


Ligde düşme hattından uzaklaşmak isteyen Darıca Gençlerbirliği sahasında oynadığı maçta Fatsa Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı yeşilliler ilk yarısı golsüz biten maçın 75.dakikasında Hakan Aydın’ın penaltıdan attığı golle engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz haftayı düşme hattının iki basamak üstüne iki puan farkla kapattı.

Kaynak: Spor servisi

# Darıca

10 Mar 2024 - 16:25 Kocaeli/ Darica- Spor --- Okunma

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