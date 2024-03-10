Derince 3 puanı 3 golle aldı: 3-1

DEVRE 1-0 SONA ERDİ



2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor sahasında oynadığı maçta Etimesgut Belediyespor ile karşılaştı. Maça çok iyi başlayan sarı lacivertliler 30.dakikada Melik’in attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında da etkili oyununa devam eden temsilcimiz ilk bölümde net fırsatlardan yararlanamadı. Konuk ekip 77.dakikada gelişen atakta Fatih’in kafa vuruşuyla golü buldu ve maçta skora denge geldi. 82. Alperen Pak yaklaşıl 30 metreden attığı güzel golle temsilcimizi bir kez daha öne geçirdi. 90+4’te Okan’ın kontrataktan attığı gol maçın skorunu tayin eden gol oldu. Temsilcimiz sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 28 yaptı.