Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
10 Mar 2024 - 16:36- Türkiye G:

13 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü!

ABONE OL Google News Sayfamız

Karabük'ün Yenice ilçesinde 13 yıl önce ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla aydınlatıldı. Cinayetin ardında kocasından şiddet gören Sema K.'nın sevgilisine kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

13 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

13 yıllık cinayetin sırrı Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin 4 aylık fiziki ve teknik takibi ile aydınlatıldı. Araştırmalar sonucunda kocasından şiddet gören kadının, sevgilisine kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

KOCASININ ŞİDDETİNİ ANLATIP SEVGİLİSİNE ÖLDÜRTTÜ

Sema K., 2011 yılında kocası Bayram Kaya'dan sürekli şiddet gördüğünden o dönemde sevgilisi olan Mehmet A.'ya sürekli yaşadığı kötü muamelelerden bahsederek, kocasını öldürmesini istedi. Sema K., kocasının mal varlığı ve arsalarının olduğunu, kocasını öldürürse bunların kendisine kalarak güzel bir hayat yaşayacaklarını söyledi. Mehmet A., konuyu şizofren hastası olan arkadaşı Mehmet Ali K.'ya anlatarak, öldürürse ceza almayacağını söyleyerek ikna etti.

ARSA SATIŞINI FIRSAT BİLİP PLANI DEVREYE SOKTU

1 ay sonra Sema K., sevgilisi Mehmet A.'yı arayarak kocasının arsa satacağını söyleyip telefon numarasını vererek, hain planını devreye soktu. Mehmet A., arkadaşı Mehmet Ali K.'yı yanına alarak arsa için Bayram Kaya'yı alıcı kılığında arayarak buluştu. Bayram Kaya ile birlikte İstanbul Pendik'teki arsaya giden Mehmet A. ve Mehmet Ali K., daha sonra araçla birlikte Beykoz'a geçmek için hareket etti. Ormanlık alanda tuvaleti geldiğini söyleyen Mehmet A. araçtan indikten sonra Mehmet Ali K., Bayram Kaya'yı araçta elektik kablosu ile boğarak öldürüp, cesedi aracın bagajına koyarak olay yerinden ayrıldı.

BAGAJDAKİ CESETLE 300 KİLOMETRE

Mehmet A., sevgilisi Sema K.'yı telefonla arayarak kocasını öldürdüklerini söyledi. İkili bir, bagajdaki cesetle yaklaşık 300 kilometre ilerledikten sonra Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alana cesedi bırakarak ayrıldı. 19 Ağustos 2011 yılında vatandaşların ormanlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine ekiplerce yapılan incelemede 40 yaşlarında olan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın elleri arkadan bağlı bir şekilde elektrik kablosu ile boğularak öldürüldüğü belirlendi. Bu arada Sema K. ise İstanbul'da emniyete giderek, kocası Bayram Kaya'nın kayıp olduğu ihbarında bulundu.

YENİ SEVGİLİSİNİN İHBARI ORTAYA ÇIKARDI

Sevgilisi Mehmet A.'dan ayrılan Sema K., yeni sevgilisine kocasını öldürttüğünü anlattı. Bir süre sonra Sema K. ile arası bozulan şahıs, ondan ayrıldıktan sonra sevgilisinin cinayet işlediğini beyan ederek suç duyurusunda bulundu. Yenice Cumhuriyet Savcılığı, 4 ay önce dosyayı yeniden ele alarak titiz bir çalışma başlattı.İhbar üzerine başlatılan çalışmada 13 yıl önce Yenice ormanında bulunan ve kimliği tespit edilemeyen, yapılan otopsi işlemleri sonrası Ankara'daki kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin olay günü alınan DNA örnekleri ve resimlerinin Bayram Kaya'ya ait olduğu ailesi tarafından tespit edildi. Bunun üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, İstanbul'da bulunan Sema K., Mehmet A. ve Mehmet Ali K.'yı hem fiziki hem de teknik takibe aldı.4 ay süren çalışmalar sonucu çemberi daraltarak operasyonu hızlandıran Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta eş zamanlı yapılan operasyonda Bayram Kaya'yı öldüren, ölmesinde ve suçun saklanmasında rolü olduğu değerlendirilen Sema K., Mehmet A., Mehmet Ali K. ile Sema K'nın kız kardeşleri Songül K., Selda K. ve Serdar A. gözaltına alınarak Karabük'e getirildi.Karabük Emniyet Müdürlüğünde 4 gün süren sorgularının ardından 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek, Yenice Adliyesine sevk edildi. 'Tasarlayarak öldürme suçundan' mahkemeye sevk edilen Sema K., Mehmet A. ve Mehmet Ali K. tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilirken, Songül K., Selda K. ile Serdar A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

# yeni, Ankara, çalışma, ilçe, İstanbul

10 Mar 2024 - 16:36 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.177.978 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

13 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü! mask
13 yıl önce işlenen cinayetin sırrı çözüldü!
Diyarbakır anneleri Ramazan ayına evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor mask
Diyarbakır anneleri Ramazan ayına evlatlarının yolunu gözleyerek giriyor
Seçil Erzan ‘ponzi’nin nasıl büyüdüğünü anlattı mask
Seçil Erzan ‘ponzi’nin nasıl büyüdüğünü anlattı
Emekli polis, öldürdüğü eşi ve oğlunu tarlaya gömdü mask
Emekli polis, öldürdüğü eşi ve oğlunu tarlaya gömdü
Kadın hırsızın ev sahibine yakalanma anı kamerada mask
Kadın hırsızın ev sahibine yakalanma anı kamerada
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonda tek haneyi göreceğiz mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyonda tek haneyi göreceğiz

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL