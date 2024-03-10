Yılmaz Erdoğan bunu affetmedi! “Ekmeğimizi yiyen it”

Son dönemde senaristliğini ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisiyle gündemden düşmeyen oyuncu Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin yorumuna sinirlenerek soluğu savcılıkta aldı.
Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre sosyal medyada Ayşe K. isimli kişi, şahsi hesabında Yılmaz Erdoğan’ın da bulunduğu bir videonun altına yorum yaptı “Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler” şeklinde bir yorum yaptı.
Erdoğan, savcılığa başvurarak Ayşe K. hakkında şikayette bulundu; suç duyurusunda onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini belirterek yorumda sarf edilen sözlerin fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını söyleyerek Ayşe K.’nın cezalandırılmasını istedi.
Yılmaz Erdoğan’ın şikayeti sonrası şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.