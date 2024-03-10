Dilan ve Engin Polat’ın kızı Ali Yerlikaya’ya seslendi: Bizi annesiz babasız bıraktınız

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023’te tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin kızları Nilda annesinin sosyal medya hesabından bir video paylaşarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi.
“DAYANAMIYORUZ ARTIK ÇOK KÖTÜYÜZ”
Nilda çektiği videoda şunları söyledi:
“Bu videoyu sesimi duyurmak amaçlı çekiyorum. Sayın Ali Yerlikaya; bahsettikleri gibi kara para, bahis yok. Neden ailem içeride? Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu artık. Dayanamıyoruz artık çok kötüyüz, lütfen süreci hızlandırabilir misiniz? Bizi annesiz babasız bıraktınız. Suçsuz yere, suçları olmadı halde. Niye hala içerideler anlamıyorum ben. Ben annemi çok seviyorum, çok özledim. Lütfen bizi ayırmayın.”
Nilda’nın kamerayı çevirdiği kardeşi ise, “Ben onları çok çok özledim, onlar çıksınlar” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.