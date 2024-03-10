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Dilan ve Engin Polat’ın kızı Ali Yerlikaya’ya seslendi: Bizi annesiz babasız bıraktınız

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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kızları Nilda, annesinin sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi. “Bizi annesiz babasız bıraktınız” diyen Nilda, “Ben annemi çok seviyorum, çok özledim. Lütfen bizi ayırmayın” diye konuştu.

Dilan ve Engin Polat’ın kızı Ali Yerlikaya’ya seslendi: Bizi annesiz babasız bıraktınız mask
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“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023’te tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin kızları Nilda annesinin sosyal medya hesabından bir video paylaşarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi.

“DAYANAMIYORUZ ARTIK ÇOK KÖTÜYÜZ”

Nilda çektiği videoda şunları söyledi:

“Bu videoyu sesimi duyurmak amaçlı çekiyorum. Sayın Ali Yerlikaya; bahsettikleri gibi kara para, bahis yok. Neden ailem içeride? Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu artık. Dayanamıyoruz artık çok kötüyüz, lütfen süreci hızlandırabilir misiniz? Bizi annesiz babasız bıraktınız. Suçsuz yere, suçları olmadı halde. Niye hala içerideler anlamıyorum ben. Ben annemi çok seviyorum, çok özledim. Lütfen bizi ayırmayın.”

Nilda’nın kamerayı çevirdiği kardeşi ise, “Ben onları çok çok özledim, onlar çıksınlar” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, ali yerlikaya, para

10 Mar 2024 - 16:43 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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