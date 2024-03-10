Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Başkan Çiftçi’den Ramazan ayı mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan ayının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini diledi.

Başkan Çiftçi’den Ramazan ayı mesajı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm Çayırovalıların ve İslam alemin Ramazan ayını huzur, mutluluk ve bereketle geçirmesini dileyen Çiftçi, “Gönül coğrafyamızdaki zulmün de mübarek Ramazan ayında son bulmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” dedi. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yine bir Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu, heyecanını ve huzurunu yaşamaktayız. Manevi arınmanın, nefsimizi terbiye etmenin ve Yüce Allah’a yakınlaşmanın fırsatı olan bu mübarek ayda, yapacağımız ibadetlerin, tutacağımız oruçların ve edeceğimiz duaların kabul olmasını diliyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içerisinde barındıran başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan Ayı, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Rabbim tutacağımız oruçları kabul eylesin, Ramazan ayının bereketini, huzurunu hem ülkemizde hem de tüm dünyada, gönül coğrafyamızda etkili olmasını vesile kılsın. Bu mübarek ayda gönül coğrafyamızda akan kanın durmasına, zulmün bitmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Tüm Çayırovalı hemşehrilerimin ve İslam Alemi’nin Ramazan-ı Şerif’i hayırlı ve mübarek olsun.”

Kaynak: Bülten

# Ramazan, başkan, 11 ayın sultanı

10 Mar 2024 - 16:44 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.177.978 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Dilan ve Engin Polat’ın kızı Ali Yerlikaya’ya seslendi: Bizi annesiz babasız bıraktınız mask
Dilan ve Engin Polat’ın kızı Ali Yerlikaya’ya seslendi: Bizi annesiz babasız bıraktınız
Otomobil alacaklar dikkat! İbre tekrardan 2. Elde mask
Otomobil alacaklar dikkat! İbre tekrardan 2. Elde
Gazze'de can kaybı 31 bini geçti mask
Gazze'de can kaybı 31 bini geçti
Doğu Ekspresine yeni alternatif: Karaelmas Ekspresi mask
Doğu Ekspresine yeni alternatif: Karaelmas Ekspresi
Yılın ilk karpuzu tezgâhta yerini aldı: Kilosu cep yakıyor, dilimle satılıyor! mask
Yılın ilk karpuzu tezgâhta yerini aldı: Kilosu cep yakıyor, dilimle satılıyor!
MSB duyurdu: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB duyurdu: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL