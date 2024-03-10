Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?

Kripto para piyasası son günlerde yükseliş üstüne yükseliş yaşıyor. Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin düzenli olarak sağlanması yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtilirken, Bitcoin yarılamasının da yükselişi destekleyen faktörlerden olduğu belirtiliyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün TSİ 14.20’de 69.671 dolar seviyesinde bulunuyor.
Bitcoin’le beraber altcoinler de yükselişler görülüyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum aynı saat diliminde 3.940 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto para piyasalarında da etkili oluyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. ABD’den gelecek olan bu veri kripto para piyasalarında etkili olabilir.
Kaynak: YeniÇağ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ahmet Tanrıkulu - 21 Nisan'da Bitcoin yarılanması var. Bitcoin fiyatı ister istemez yükselecek. ABD faiz indirimlerine başlayacak ve hepsinden önemlisi ABD seçileri var. Oekotdaümad yeniden kazanmak için para basmak zorunda. Piyasayı ucuz paraya boğacaklar. Bunların hepsi bir araya geline klasik borsalara ve kripto borsalarına yarayacaktır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.