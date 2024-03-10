Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
10 Mar 2024 - 16:49- Ekonomi G:

Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?

ABONE OL Google News Sayfamız

Kripto para piyasalarında yükseliş haftanın son gününde de devam ediyor.

Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kripto para piyasası son günlerde yükseliş üstüne yükseliş yaşıyor. Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin düzenli olarak sağlanması yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtilirken, Bitcoin yarılamasının da yükselişi destekleyen faktörlerden olduğu belirtiliyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün TSİ 14.20’de 69.671 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’le beraber altcoinler de yükselişler görülüyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum aynı saat diliminde 3.940 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto para piyasalarında da etkili oluyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. ABD’den gelecek olan bu veri kripto para piyasalarında etkili olabilir.

Kaynak: YeniÇağ

# para, hafta, ABD

10 Mar 2024 - 16:49 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.177.978 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ahmet Tanrıkulu - 21 Nisan'da Bitcoin yarılanması var. Bitcoin fiyatı ister istemez yükselecek. ABD faiz indirimlerine başlayacak ve hepsinden önemlisi ABD seçileri var. Oekotdaümad yeniden kazanmak için para basmak zorunda. Piyasayı ucuz paraya boğacaklar. Bunların hepsi bir araya geline klasik borsalara ve kripto borsalarına yarayacaktır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 18:06

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MEKANİK BAKIM ELEMANI

AVM’mizin Teknik bölümünde görevlendirilmek üzere, tercihen Meslek Liseleri ve Yüksek Okulların Makine, mekanik bölümlerden mezun “MEKANİK BAKIM ELE...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi? mask
Kripto paralarda yükseliş devam edecek mi?
Bedelliden 28.5 milyar lira gelir elde edildi mask
Bedelliden 28.5 milyar lira gelir elde edildi
Bakan Şimşek'ten 'Fitch' mesajı: Not artışı sürecek mask
Bakan Şimşek'ten 'Fitch' mesajı: Not artışı sürecek
Yılmaz: Hedef 2026'da tek haneli enflasyon mask
Yılmaz: Hedef 2026'da tek haneli enflasyon
Altın ve Bitcoin piyasalara damga vuruyor mask
Altın ve Bitcoin piyasalara damga vuruyor
Kredi borçları talebi azalttı mask
Kredi borçları talebi azalttı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL