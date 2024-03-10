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10 Mar 2024 - 17:24- Siyaset G:

Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, seçim beyannamesini açıkladı. Seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri açıklayan Sertif Gökçe, projelerini açıklarken "Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız" dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız mask
Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız
Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız
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MİLLETVEKİLLERİ VE BAŞKANLAR KATILDI

31 Mart'ta gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri öncesi CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, başkan seçilmesi durumunda hayata geçireceği projeleri kamuoyu ile paylaştı. Yenikent Kültür Merkezi'ndeki programda projelerini ilan eden Başkan Adayı Gökçe'yi destekçilerinin yanı sıra CHP Milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP geçmiş dönem Milletvekili Hikmet Erenkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri ve pek çok isim katıldı. Programda projeler sonrası meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız

BİZ DERİNCE'DE TARİH YAZACAĞIZ

CHP Derince İlçe Başkanı Taşkın Çağatay Yamen yaptığı konuşmada "İlçe başkanı olarak çok mutluyum. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm kararları oy birliği ile aldık. Tüm yönetimine ve örgütüme teşekkür ediyorum. Bugün Derince'nin 2 öz evladı ile seçim sürecindeyiz. Biri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Atasoy Bilgin, diğeri ise Derince Belediye Başkan Adayımız Sertif Gökçe. 2 adaya da başarılar diliyorum. Adaylık süreci sona erdikten sonra adayımız Sertif Gökçe ile hemen çalışmalara başladık. Kendisinin nasıl çalıştığını görüyorum ve biliyorum. Toplumun kendisi üzerindeki teveccühe şahidim. Biz Derince'de tarih yazacağız, buna inanıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanacağız, buna da canı gönülden inanıyorum" dedi.

YAŞASIN CUMHURİYET İTTİFAKI

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı konuşmasında şunları söyledi: "Her geçen değersizleşen Derince'nin güzel insanları. Derince'de zafere çok az kaldı. Sertif ve Atasoy başkanımızla ilimizi ve ilçemizi parlayan bir yıldız haline getireceğiz. Derince'nin zaferi için siz hazırsanız biz de hazırız. Derince tercihini Atasoy başkan ve Sertif başkandan yana yapmış. Bu İlçe kurumlarının bir bir yitirdi. Bu İlçe kentin yıldızıyken bugün geldiği noktada. Derince'yi çağdaş bir görünüme kazandıracak olan Sertif başkanla ilçemiz için çalışacağız. Yaşasın Derince, yaşasın Cumhuriyet İttifakı, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk İttifakı"

SİZE SERTİF GÖKÇE'Yİ GETİRDİK

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko yaptığı konuşmada "Bu salonun bir benzerini sabah Yahya Kaptan'da yapılan seçim ofisi açılışında da gördüm. Türkiye bizi istiyor gibi görünüyor. Genel seçim sonrası meclise Derince'den pek çok grup geldi. Her gelen bize 'Sertif Gökçe' dedi. Biz size Sertif Gökçe'yi getirdik, siz de onu belediyeye taşıyın. Biz vekiller her zaman sizlerin yanındayız. Önce Derince'ye sonra Kocaeli ve Türkiye'ye nefes aldıralım" ifadelerini kullandı.

Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız

SALON COŞKULU ADAY COŞKULU

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sertif Gökçe sizden biri, tarlada izi olan değerli bir arkadaşım. Meclise her gelen bizden Sertif Gökçe ve Atasoy Bilgin'i istedi. Biz size hem Atasoy Bilgin'i hem de Sertif Gökçe'yi getirdik. Biz inanıyoruz, zafer geliyor. Salon dolu ve coşkulu. Adayımız da coşkulu. Sizlerden olan birini sizlere emanet ettik, belediye başkanı ilan ettik. Gökçe başkan gençlerin sorununu çok iyi biliyorum. Yola çıktığı isimleri yolda bırakmayan bir adayımız var, ona sahip çıkın. Kadınlarımıza da güveniyor ve inanıyoruz. Sertif sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum"

Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız

KENTİ GELECEĞE HAZIRLAYACAĞIZ

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin ise konuşmasında "Derince benim evim, burası benim için çok özel bir ilçe. Sertif başkan Derince'de çalışıyor ve ben kendisine güveniyorum. Biz de daha çok diğer ilçelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kente vizyon katmak lazım, geleceğe hazırlamak lazım. Önümüzdeki dönem hem Derince'de hem de Kocaeli genelinde kazanmış olacağız ve kenti geleceğe hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız

5 SENE ÖNC BAŞLAMIŞ OLAN BİR YARIŞ

CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe projelerinden bahsederken şunları söyledi: "Bugün salona sığmadığımızı görüyorum. Son düzlükte atağa kalkmak için buradayız ama bu yarış 15 gün ya da 1 ay önce başlamadı. 5 sene başlamış olan bir yarışın bugün geldiği nokta salondadır. Biz Derince'nin ilgisiz kalmasına 'Yeter' diyoruz. 'Yeniden bir ilçe' diyerek yola çıktık. Bizim için Derince'nin önemi çok büyük, Derince biziz, Derince bizim evimiz. Bizim tek derdimiz Derince. Şehrimizin merkezi İzmit'in dibinde parlayan bir ilçe hayal ediyoruz. 31 Mart akşamı Derince'nin payını aldığı bir zaferi birlikte kazanacağız. 1 Nisan sabahı sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız.

Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız

KADIN EMEĞİ KOOPERATİFİ KURACAĞIZ

Gençlerimize sosyalleşme alanı vereceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu için elimizden geleni yapacağız ve çalışacağız. Sosyal demokratları göreve getireceğiz. DER-MEK Projesi güzel bir proje fakat yetersiz. Buraya daha verimli bir eğitim merkezi haline getireceğiz. 'Tencerede dert değil aş kaynasın' diyen kadınlarımız için tekstil merkezini hayata geçireceğiz. Kadın Emeği Kooperatifi kurulacak, kadınlar kooperatif ile ev ekonomisine katkı sağlayacak. İlçede sahil özlemini bitecek, Tahtalı Göleti'ni halka açacağız.

1 NİSAN SABAHINA KADAR DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Anti Tiyatromuzu büyüyeceğiz. Tarıma destek vereceğiz. Kapalı pazar alanları kuracağız ama sadece kapalı pazar alanı olmayacak. Kentsel dönüşüm elinizden geleni yapacağız. Dere ıslahlarını yapacağız, parkları güvenlik kameralarıyla izleyeceğiz. Çenesuyu büyüyecek. Bu anlattıklarımız sadece yapacaklarımızın bir kısmı. Her daim sizlerle kol kola yürüyeceğim. 31 Mart akşamı gelin sandıkları hep birlikte patlatalım. Bir yol açacağız, sevgi yolu olacak. Sizleri seviyorum, 1 Nisan sabahına kadar durmadan çalışacağız" 

Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız
Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe: Sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya başlayacağız

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10 Mar 2024 - 17:24 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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