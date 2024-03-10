Gebze’den gol yağmuru: 11-0

İLK YARI 5-0 BİTTİ

Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan mor menekşeler 22 ve 33.dakikalarda İlyaz’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Gebzespor 35.dakikada Özgür Can’ın penaltıdan attığı golle farkı üçe çıkardı. Ömer Faruk 38’de skoru 4-0 yaparken üçüncü golü sahibi Özgür Can 40.dakikada maçı 5-0’e getiren golü attı ve ilk yarı bu skorla bitti. 74.dakikada ilk iki golü sahibi İliyaz ile farkı 6’ya çıkaran Gebzespor 75 ve 82’de Adem Parlak’ın peş peşe attığı iki golle maçı 8-0 yaptı. Mustafa ile 88.dakikada 9.bulan Gebzespor 89’da Adem ile bir gol daha buldu ve skor 10-0 oldu. Batuhan Boyoğlu 90+2’de attığı golle maçın skorunu tayin etti ve karşılaşma 11-0 sona erdi.

Kaynak: spor servisi