Gölcük deplasmanda güldü: 0-3

PERDEYİ BURAK AÇTI
Kırmızı siyahlılar deplasmanda oynadığı maçta 4.dakikada Burak Toker’in attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. 19.dakikada Serbay ile farkı ikiye çıkaran Gölcükspor soyunma odasına 2-0 önde gitmeyi başardı. 90.dakikada Gölcükspor adına sahneye çıkan Coşkun Güner maçın skorunu tayin eden golü attı ve kırmızı siyahlı temsilcimiz sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.