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Kullar lidere yenildi: 2-0

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Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Kullar 1975  deplasmanda lidere konuk olduğu maçta Çorluspor’a 2-0 kaybetti

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Kullar lidere yenildi: 2-0 mask
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DÜŞME TEHLİKESİNİ HİSSEDİYOR

Kent sıralaması için puan yada puanlara ihtiyacı olan Kullar 1975 deplasmanda grubun lideri Çorluspor ile karşı karşıya geldi. 70.dakikada gelişen atakta Fırat Güneş ile ev sahibi Çorluspor maçta 1-0 öne geçmeyi başardı. Son bölüme 1-0 önde giren Çorluspor 90+2.dakikada Enes Yıldırım ile farkı ikiye çıkardı. Bu gol aynı zamanda müsabakanın skorunu da tayin eden gol oldu.

10 Mar 2024 - 17:57 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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