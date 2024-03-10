Kullar lidere yenildi: 2-0

DÜŞME TEHLİKESİNİ HİSSEDİYOR
Kent sıralaması için puan yada puanlara ihtiyacı olan Kullar 1975 deplasmanda grubun lideri Çorluspor ile karşı karşıya geldi. 70.dakikada gelişen atakta Fırat Güneş ile ev sahibi Çorluspor maçta 1-0 öne geçmeyi başardı. Son bölüme 1-0 önde giren Çorluspor 90+2.dakikada Enes Yıldırım ile farkı ikiye çıkardı. Bu gol aynı zamanda müsabakanın skorunu da tayin eden gol oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.