“En büyük destekçim” dedi, sahneye çağırdı: Beyanname toplantısında duygusal anlar

“EŞİM, ÇOCUKLARIM HER ZAMAN EN BÜYÜK DESTEKÇİM OLDU”
Kocaeli Kongre Merkezi’nde bugün projelerini anlatan İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, sunum sonunda sürpriz yaparak eşi Hanife Tutuş ve çocuklar Enes, Hamza ve Ömer’i sahneye davet etti. Tutuş, “Uzun yıllar partimin birçok kademesinde görev aldım. Uzun seçim programlarımız oldu. Şehrimiz için hep üretmeye çalıştık. Çünkü kendi çocuklarımız için bir şehir düşlersek, o zaman bu işi başarabileceğimize inandım. Bu süreçte kıymetli eşim, çocuklarım her zaman bana destek oldu. Onlara destekleri için sizlerin de huzurunda teşekkür ediyorum. BU sürçete de şehrim için 7/24 çalışırken yine en büyük destekçim olacağını biliyorum” dedi. Tutuş’un jesti salonda da duygusal anlar yaşattı, Tutuş ailesi uzun süre alkışlandı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sen farklıydın hani - Başkanlığın şimdiden hayırlı olsun ancak sokak köpeği problemini büyükşehir ile birlikte çözmen gerekiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.