Kocaelispor Tuzlaspor canlı anlatım

76 GOOL 1-2 Tuzlaspor'da Mamba penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi
73' PENALTI ! Kocaelispor'da Atila Turan elle oynadığı gerekçesiyle hakem VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi
61 GOOOLLL Kocaelispor'da Amaral ceza sahası önünde bulduğu topa çok iyi vurdu ve top ağlara gönderdi. 1-1
58 Kocaelispor'da Amaral'ın şutunda topu kaleci Kurtuluş köşeden çıkardı
47 GOL Tuzlaspor ikinci yarının hemen başında golü buldu. Amaral’ın kısa düşen pasında topla son buluşan Bangura topu ağlara gönderdi.
46' İkinci Yarı başladı
45' İlk yarı sona erdi
İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi
35' Kocaelispor’da Giorgi sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Yusuf Cihat girdi
17' Kocaelispor’da Dani’nin şutunda top kaleci de kaldı
8' Kocaelispor yine çok tehlikeli geldi. Amaral’ın çevirdiği topta Barış’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Kurtuluş gole izin vermedi. Dönen topta Davit’in vuruşu üstten auta gitti
6' Kocaelispor yine tehlikeli geldi. Kharavaishli’nin yerden cezası sahasına çevirdiği topu kaleci Kurtuluş uzandı ve topu kontrol etti.
2' Kocaelispor maça hızlı başladı. Kharavaishili’nin vuruşunda köşeye giden topu Kurtuluş uzandı ve kornere çeldi
1' Maça Tuzlaspor başladı
Yeşil Siyahlı temsilcimiz kendi saha ve seyircisi önünde Tuzlaspor’u ağırlıyor. Temsilcimiz Kocaelispor’un Tuzlaspor’u ağırlayacağı mücadeleyi canlı anlatımla Özgür Kocaeli’de takip edebilirsiniz.
İşte Kocaelispor’un ilk 11’i
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Gerçek Gerçek Gerçek - DAKİKA 58 ...BU HOCA KOCAELİSPORUN YENİLMESİNİ İSTİYOR. BARIŞ OYUNDAN ÇIKARILIRMI???????????????????????????????????????? YAZIKLAR OLSUN MAÇTAN SONRA İNŞALLAH İSTİFA EDER
Korfezli Savasci - 352. 442 4312 4132 oynatmayin böyle devam yarım gol bile atamazsin tek forvetli oyunla dediğim gibi HUCUM dedin CİCİM Oynatiyorsun
41,5 - Gönüllerin şampiyonu Körfez
Gerçek Gerçek Gerçek - İLK YARI SONUCUNA GÖRE KOCAELİSPORDAN BİR CACIK OLMAZ. 3. CÜ DE OLAMAZ. HOCADA BAŞKANDA YÖNETİMDE ACİLEN MAÇ SONUNDA İSTİFA ETMELERİ GEREKİR
41,5 - Şampiyon Körfez
Cuk Diye - Candeas amaral skirtladze Atilla krasvili nedir ya alt yapıdan 5 genç bunlardan iyi yeminle
Ford Thames - TV den bile seyretmek acı ve utanç veriyor
Harbi Izmitli - KAAN DOBRA gec su takımın basina
Korfezli Savasci - Tek santraforla pozisyona bile giremezsin çift santraforla oynayalim diyorum 26 maçtır ne var şu kanatlı oyunda
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.