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10 Mar 2024 - 18:58- Spor G:

Kocaelispor Tuzlaspor canlı anlatım

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Temsilcimiz Kocaelispor’un Tuzlaspor’u ağırlayacağı mücadeleyi canlı anlatımla Özgür Kocaeli’de takip edebilirsiniz.

Gökhan Beşiktaş
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Kocaelispor Tuzlaspor canlı anlatım mask
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 76 GOOL 1-2 Tuzlaspor'da Mamba penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi

73' PENALTI !  Kocaelispor'da Atila Turan elle oynadığı gerekçesiyle hakem VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi

61 GOOOLLL  Kocaelispor'da Amaral ceza sahası önünde bulduğu topa çok iyi vurdu ve top ağlara gönderdi. 1-1 

58 Kocaelispor'da Amaral'ın şutunda topu kaleci Kurtuluş köşeden çıkardı

47 GOL Tuzlaspor ikinci yarının hemen başında golü buldu. Amaral’ın kısa düşen pasında topla son buluşan Bangura topu ağlara gönderdi.

46' İkinci Yarı başladı

45' İlk yarı sona erdi

İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi

35' Kocaelispor’da Giorgi sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Yusuf Cihat girdi

17' Kocaelispor’da Dani’nin şutunda top kaleci de kaldı

8' Kocaelispor yine çok tehlikeli geldi. Amaral’ın çevirdiği topta Barış’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Kurtuluş gole izin vermedi. Dönen topta Davit’in vuruşu üstten auta gitti

6' Kocaelispor yine tehlikeli geldi. Kharavaishli’nin yerden cezası sahasına çevirdiği topu kaleci Kurtuluş uzandı ve topu kontrol etti.

2' Kocaelispor maça hızlı başladı. Kharavaishili’nin vuruşunda köşeye giden topu Kurtuluş uzandı ve kornere çeldi

1' Maça Tuzlaspor başladı

Yeşil Siyahlı temsilcimiz kendi saha ve seyircisi önünde Tuzlaspor’u ağırlıyor. Temsilcimiz Kocaelispor’un Tuzlaspor’u ağırlayacağı mücadeleyi canlı anlatımla Özgür Kocaeli’de takip edebilirsiniz.

İşte Kocaelispor’un ilk 11’i

Kocaelispor Tuzlaspor canlı anlatım

# Kocaeli, kocaelispor

10 Mar 2024 - 18:58 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.177.978 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
09

Gerçek Gerçek Gerçek - DAKİKA 58 ...BU HOCA KOCAELİSPORUN YENİLMESİNİ İSTİYOR. BARIŞ OYUNDAN ÇIKARILIRMI???????????????????????????????????????? YAZIKLAR OLSUN MAÇTAN SONRA İNŞALLAH İSTİFA EDER

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 20:24
08

Korfezli Savasci - 352. 442 4312 4132 oynatmayin böyle devam yarım gol bile atamazsin tek forvetli oyunla dediğim gibi HUCUM dedin CİCİM Oynatiyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 20:23
06

Gerçek Gerçek Gerçek - İLK YARI SONUCUNA GÖRE KOCAELİSPORDAN BİR CACIK OLMAZ. 3. CÜ DE OLAMAZ. HOCADA BAŞKANDA YÖNETİMDE ACİLEN MAÇ SONUNDA İSTİFA ETMELERİ GEREKİR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 19:56
04

Cuk Diye - Candeas amaral skirtladze Atilla krasvili nedir ya alt yapıdan 5 genç bunlardan iyi yeminle

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 19:52
01

Korfezli Savasci - Tek santraforla pozisyona bile giremezsin çift santraforla oynayalim diyorum 26 maçtır ne var şu kanatlı oyunda

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mart 19:37
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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