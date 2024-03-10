Otogar Kavşağı’nda trafik polisi müdahalesi isteniyor

“Sıklıkla yaşadığımız bir sorunu size anlatmak istiyorum. Çocuklarımı okula bıraktığım için hemen her sabah ya Turan Güneş Caddesi üzerinden ya da Yeşilova Kavşağı’ndan girip Kandıra Yolu üzerinden gelip köprülü kavşağın altından otogar yönüne dönüyorum. Bazı sabahlar İzmit yönünden gelip kavşağın altından Turan Güneş Caddesi’ne doğru dönmek isteyenler engelleniyor ve trafik biraz rahatlıyor. Ancak özellikle pazartesi ve cuma günleri inanılmaz bir araç yoğunluğu oluyor. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde trafik polislerimizin araç trafiğini bizzat yönlendirmesi de iyi olur. Bu konuyu köşenize taşırsanız sevinirim.”